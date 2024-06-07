استمتعي بنكهة لا تُنسى: دليلك الشامل لإعداد التومية السورية في المنزل بسرعة وسهولة

التومية السورية، ذلك الطبق الجانبي الذي يضفي لمسة من البهجة على مائدتك، هي أكثر من مجرد إضافة للشاورما؛ إنها تجربة طعم فريدة تستحق الاكتشاف، سواء كنتِ تبحثين عن إضافة مميزة لوجبتك الرئيسية أو ترغبين في تناول شيء خفيف مع الخبز المحمص، فإن التومية السورية هي الخيار الأمثل. في هذا المقال، سنرشدك خطوة بخطوة لتحضير هذا الطبق الشهي في المنزل بكل سهولة ويسر.

المكونات الأساسية للتومية بالنشا:

قبل البدء في الإعداد، تأكدي من توافر المكونات التالية:

ثلاث ملاعق كبيرة من النشا.

ثلاثة أرباع كوب من الماء.

ثلاثة فصوص من الثوم المهروس.

أربع ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

خطوات التحضير:

لتحضير التومية بالنشا بنكهة المطاعم:

امزجي النشا مع الماء في وعاء على البارد حتى يتجانس الخليط. ضعي الوعاء على نار متوسطة، مع التحريك المستمر حتى يصبح الخليط كثيفًا. اتركي الخليط حتى يبرد، ثم ضعيه في الخلاط. أضيفي الثوم المهروس، عصير الليمون، والملح إلى الخلاط. اخفقي المكونات جيدًا، مع إضافة الزيت تدريجيًا حتى يصبح القوام كريميًا وأبيض.

التومية بالمايونيز والزبادي:

لتحضير التومية بمذاق مختلف:

خمس فصوص من الثوم المهروس.

كوب من الزبادي.

ثلاث ملاعق كبيرة من المايونيز.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

الملح حسب الرغبة.

طريقة التحضير:

لتحضير التومية بالمايونيز والزبادي:

اخفقي المايونيز مع الزبادي حتى يصبح القوام كريميًا. أضيفي الثوم المهروس والملح حسب الرغبة. أضيفي الزيت وقلبي المكونات جيدًا.

وهكذا، بخطوات بسيطة ومكونات متوفرة في كل منزل، يمكنكِ الآن تحضير التومية السورية بنفسكِ، استمتعي بمذاقها الغني وقدميها بكل فخر إلى عائلتك وضيوفك، لا تترددي في تجربة هذه الوصفات السهلة والسريعة، وشاركينا تجربتك في التعليقات أدناه.