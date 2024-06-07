البسبوسة في دقائق معدودة.. سر البسبوسه المرمله بسبوسه الحلواني بلونها وطعمها وترميلتها مستحيل تنشف منك تاني بالطريقه دي

تعد البسبوسة من الحلويات الشهية والمحببة إلى القلوب، فهي تتميز بمذاقها اللذيذ وسهولة تحضيرها في المنزل، تحظى البسبوسة بشعبية كبيرة بين الصغار والكبار، وتعتبر واحدة من الحلويات التقليدية التي تنتشر في العديد من الدول العربية، التي يمكن إعدادها بتكلفة بسيطة ومكونات متوفرة، تبحث ربات البيوت دائمًا عن طرق جديدة لإعداد البسبوسة، ومن أشهر الطرق التي يتم البحث عنها عبر الإنترنت، هي طريقة عمل البسبوسة بالزبادي للشيف حسن.

طريقة عمل البسبوسة في دقائق معدودة

تعتبر البسبوسة من أكثر الحلويات الشرقية شهرة، فهي مفضلة لدى الأطفال والكبار على حد سواء، تسعى كل أم إلى إتقان صنع الحلويات في المنزل، لتلبية رغبات أسرتها وتوفير المال، سنتعرف في هذا المقال على طريقة عمل البسبوسة بالزبادي، بمقادير وطريقة مميزة تجعلها قريبة جدا من مذاق بسبوسة أشهر المحلات.

المكونات:

كوب من السميد الناعم

3/4 كوب من لبن الزبادي

كوب من الزبدة الطرية

كوب من السكر

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر

كوب ونصف من الشيرة (القطر)

ربع كوب من اللوز المقسم إلى أنصاف (غير محمصة)

خطوات عمل بسبوسة الزبادي

تتميز بسبوسة الزبادي بسهولة تحضيرها، فهي لا تتطلب وقتا طويلا أو مهارات خاصة، مما يجعلها خيارا مثاليا لتقديمها في المناسبات العائلية أو مع القهوة أو الشاي، إليكم طريقة التحضير: