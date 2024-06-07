الان… رابط التظلم على نتيجة الشهادة الاعدادية في الجيزة عبر هذا الرابط

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة يوم الأحد، الموافق الثاني من يونيو لعام 2024، عن فتح باب تقديم التظلمات المتعلقة بنتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني من العام الحالي، وقد أفادت المديرية أن الطلاب الراغبين في تقديم التظلمات بشأن نتائج المواد التي حصلوا فيها على درجات غير مرضية يمكنهم الآن البدء في ذلك، وتستمر فترة تقديم التظلمات لمدة خمسة عشر يوما، حيث يتوجب على الطلاب تقديم طلباتهم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمديرية، الذي سوف يوفر لهم معلومات دقيقة ومحدثة عن مواعيد الاطلاع على أوراق الإجابات في الكنترول.

رابط التظلم على النتيجة

يتعين على الطلاب متابعة الموقع بانتظام، إذ ذكرت المديرية أن نسبة النجاح في مرحلة التعليم الأساسي في محافظة الجيزة قد بلغت نحو 87.05%، كما وصل إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات إلى 190,977 طالبا وطالبة، في حين بلغ عدد الطلاب الناجحين 165,086 طالبا وطالبة، وقد أكدت المديرية على أهمية متابعة الطلاب للموقع الإلكتروني لتقديم طلبات التظلم، وذلك لضمان حقهم في مراجعة النتائج والحصول على فرصة ثانية لتقييم أدائهم. كما أهابت المديرية بأولياء الأمور بضرورة توجيه أبنائهم لمتابعة الموقع والالتزام بالمواعيد المعلنة لضمان سير العملية بالشكل الأمثل، ومن الجدير بالذكر أن المديرية تعمل بجد لضمان شفافية وعدالة عملية التظلم، وتؤكد على حرصها الشديد على مراجعة كل طلب بعناية لضمان حصول الطلاب على النتائج التي يستحقونها، ويمكن للطلاب أيضا الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بإجراءات التظلم من خلال الموقع الإلكتروني المذكور.

التظلم على نتيجة الشهادة الاعدادية

كما أكدت المديرية أن نسبة النجاح في المحافظة لهذا العام كانت مرضية، مشيرة إلى أنه سوف يتم استعراض تفاصيل نسب النجاح لمختلف المحافظات بشكل مفصل في هذا التقرير، وأشارت إلى أهمية متابعة الطلاب للموقع الإلكتروني باستمرار للحصول على آخر المستجدات والمعلومات المتعلقة بعملية التظلم والمواعيد المحددة لذلك، بما يضمن لهم حق الاطلاع والمراجعة لدرجاتهم وفق القوانين واللوائح المعمول بها.