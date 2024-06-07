تحديث تردد قناة طيور الجنة بيبي على نايل سات وعرب سات لمشاهدة جميع أغاني البيبي الصغير 24 ساعة

تعتبر قناة طيور الجنة بيبي من أفضل القنوات الفضائية التي تقدم أغاني للطفل العربي الصغير كما تقدم مجموعة من الأغاني التي نالت إعجاب الملايين من الأطفال الصغيرة ولها عدد كبير من المتابعين في الفترة الأخيرة لذلك سوف نوضح لكم تردد قناة طيور الجنة بيبي على الأقمار الصناعية لمشاهدة ومتابعة جميع البرامج والأغاني المقدمة للطفل العربي حيث أصبحت القناة الفضائية من القنوات المفضلة عند الأسرة لأنها تعلمهم وتفرح قلوبهم لذلك سوف نوضح للجميع اليوم كافة التفاصيل عن القناة.

تحديث تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

سوف نوضح لكم اليوم تردد قناة طيور الجنة بيبي على القمر عرب سات لمشاهدة ومتابعة أحدث الأغاني والأناشيد التي تقدمها القناة الفضائية المجانية كما يلي بكل التفاصيل المتاحة:

القمر الصناعي: العرب سات.

التردد القناة: 11310.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل ترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

أجدد تردد قناة طيور الجنة على نايل سات

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة: 11274.

معامل الاستقطاب : أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

كيف يتم ضبط طيور الجنة بيبي 2024