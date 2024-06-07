تحديث تردد قناة طيور الجنة بيبي على نايل سات وعرب سات لمشاهدة جميع أغاني البيبي الصغير 24 ساعة

تعتبر قناة طيور الجنة بيبي من أفضل القنوات الفضائية التي تقدم أغاني للطفل العربي الصغير كما تقدم مجموعة من الأغاني التي نالت إعجاب الملايين من الأطفال الصغيرة ولها عدد كبير من المتابعين في الفترة الأخيرة لذلك سوف نوضح لكم تردد قناة طيور الجنة بيبي على الأقمار الصناعية لمشاهدة ومتابعة جميع البرامج والأغاني المقدمة للطفل العربي حيث أصبحت القناة الفضائية من القنوات المفضلة عند الأسرة لأنها تعلمهم وتفرح قلوبهم لذلك سوف نوضح للجميع اليوم كافة التفاصيل عن القناة.
تحديث تردد قناة طيور الجنة على عرب سات
سوف نوضح لكم اليوم تردد قناة طيور الجنة بيبي على القمر عرب سات لمشاهدة ومتابعة أحدث الأغاني والأناشيد التي تقدمها القناة الفضائية المجانية كما يلي بكل التفاصيل المتاحة:
- القمر الصناعي: العرب سات.
- التردد القناة: 11310.
- معامل الاستقطاب: عمودي.
- معامل ترميز : 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: ¾.
أجدد تردد قناة طيور الجنة على نايل سات
- القمر الصناعي: النايل سات.
- تردد القناة: 11274.
- معامل الاستقطاب : أفقي.
- معامل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: ¾.
كيف يتم ضبط طيور الجنة بيبي 2024
- عليك الضغط على القائمة ثم قائمة الترددات.
- عليك الضغط على “إضافة قناة فضائية”.
- ثم بعد ذلك الضغط على زر”البحث يدوي وليس البحث الآلي”.
- عليك الضغط على القمر الصناعي ثم إدخال بيانات تردد قناه طيور الجنة.
- كتابة معدل الترميز ومعدل تصحيح الخطأ ومعدل الاستقطاب عمودي أو أفقي على حسب القمر الصناعي
- الضغط على كلمة “بحث” وسوف تظهر لك قناة طيور الجنة بيبي على الريسفير ويمكن مشاهدة جميع الأغاني والأناشيد الجديدة.