الجيش العماني السلطاني .. يعلن عن بدء التسجيل للتقديم على وظائف تجنيد الجيش السلطاني العماني

أعلنت وزارة العمل في سلطنة عمان عن بدء التقديم لـ تجنيد الجيش السلطاني العماني لحملة شهادة الدبلوم العام لعام 2024، بالتعاون مع الجيش السلطاني العماني، وذلك لابناءها للذكور فقط، سيتم استقبال طلبات التقديم اعتباراً من اليوم الأربعاء، الموافق 5 يونيو 2024، ويستمر حتى 9 يونيو. بعد ذلك، سيتم قبول الذين توافرت فيهم الشروط المطلوبة، وهو ما سنتعرف عليه فيما يلي.

طريقة التقديم على وظائف تجنيد الجيش السلطاني العماني

يمكن التسجيل الالتحاق بوظائف الجيش السلطاني العماني من خلال اتباع ما يلي

التسجيل على منصة التجنيد في عمان.

اختيار “الخدمات” ثم “الوظائف الشاغرة”.

اختر “الوظائف المتاحة في الجيش السلطاني العماني” ثم اضغط على “قدم طلبك”.

الدخول باستخدام الرقم المدني وكلمة السر ورمز التحقق.

اكتمال البيانات المطلوبة وتقديم المستندات الضرورية.

إرسال الطلب والتحقق من استلام رسالة التأكيد.

شروط التوظيف في الجيش السلطاني عمان

للتسجيل في عملية تجنيد شرطة عمان السلطانية، يتعين توفر الشروط المحددة لتجنيد حملة دبلوم التعليم لعام 2024 في سلطنة عمان، وتتضمن هذه الشروط ما يلي