خناقات ومشاكسات طول اليوم.. تردد قناة توم وجيري Tom and Jerry نايل وعربسات

يبحث العديد من الأمهات والآباء عن تردد قناة توم وجيري الجديد وهي من قنوات الأطفال التي تم إطلاقها منذ فترة قصيرة ولكنها نجحت في أن يكون لها قاعدة جماهيرية كبيرة وذلك بسبب المحتوى الذي تقوم بعرضه على مدار اليوم وبشكل مجاني تماما حيث أنها لا تحتاج إلى دفع رسوم شهرية أو كود تشفير، وذلك ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا وسوف نوضح لكم أيضا خطوات تنزيل القناة.

تردد قناة توم وجيري

يمكنك الآن بكل سهولة تنزيل قناة توم وجيري على التلفاز الخاص بك وهذا من خلال القمر الصناعي نايل سات باستخدام التردد الجديد:

التردد: 11345.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة توم وجيري على عرب سات

هل تعلم أن قناة توم وجيري تحرص أيضا على بث مجموعة من البرامج التعليمية التي تناسب فئة الأطفال وهذا من أجل تنمية مهاراتهم العقلية لذلك ننصحك بتنزيلها وهذا من خلال استخدام التردد الآتي:

التردد: 11315.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

خطوات تثبيت قناة توم وجيري على التلفاز

يرجى اتباع الخطوات التالية عند تنزيل قناة توم وجيري: