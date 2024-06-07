“اعرف بسرعة ياترى بتاخد من كام!!” تنسيق مدارس البترول بعد الإعدادية 2024 وشروط الالتحاق

الكثير من الطلاب وأولياء الأمور يتساءلون عن تنسيق مدارس البترول بعد الإعدادية 2024، خاصة بعد الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية في معظم محافظات مصر، ويبحث الطلاب والأهل عن بدائل للثانوية العامة وتعتبر مدارس البترول بعد الإعدادية خيارا مناسبا لهم، نظرا لطبيعة الدراسة فيها والتي تقبل الطلاب بمجموع منخفض نسبيا، بالإضافة إلى أنها توفر فرص عمل مضمونة بعد التخرج في هذا المقال سنوضح تفاصيل مدارس البترول.

تنسيق مدارس البترول بعد الإعدادية 2024

تعتبر مدارس البترول بعد الشهادة الإعدادية أحد أبرز البدائل للثانوية العامة، حيث تقبل الطلاب بمجموع منخفض نسبيا حوالي 150 درجة أو أكثر، وقد جاءت مؤشرات تنسيق مدارس البترول بعد الإعدادية 2024 كما يلي:

قسم البترول من 240 درجة.

أما قسم البترول الفني من 200 درجة.

قسم سيارات البترول من 180 درجة.

قسم التبريد والتكييف من 150 درجة.

قسم كمبيوتر من 150 درجة.

ما هي شروط التقديم في مدارس البترول بعد الإعدادية

هناك الكثير من الشروط والمعايير للانضمام إلى مدارس البترول بعد المرحلة الإعدادية، وهي كالتالي:

يجب على الطالب تحقيق الدرجات المطلوبة للقبول في هذه المدارس وفقا لما تم الإعلان عنه.

كما يلزم الطالب باجتياز جميع الفحوصات الطبية والنفسية المختلفة.

ينبغي أن يحمل الطالب الجنسية المصرية.

من المهم أن لا يقل مجموع درجات الطالب عن 150 درجة أو أكثر.

ينبغي أن يكون عمر الطالب بين 15 و18 سنة.

يجب أن تكون اللغة الإنجليزية هي اللغة الأجنبية الأولى للطالب.

فروع مدارس البترول بعد الإعدادية

توجد فروع لمدارس البترول في جميع محافظات مصر، ومن أبرز هذه الفروع ما يلي: