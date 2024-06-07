الكشوفااات نزلت هسّـــه spa.gov.iq/umbrella.. أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 بالعراق MAZALATY

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، يعاني قطاع كبير من الشعب العراقي من الفقر والحاجة بسبب سوء الأوضاع الاقتصادي وارتفاع أسعار السلع الأساسية والخدمات وتسعى الحكومة الى مساعدة هؤلاء عبر إطلاق العديد من برامج الدعم التي تهدف بها الى توفير دخل جيد لهم وإعاناتهم على مواجهة الأعباء المادية لعيشوا حياة كريمة بلا ضغوط أو أعباء تثقل كاهلهم، ومن أهم البرامج الاجتماعية التي تقدمها الحكومة العراقية برنامج وجبات الرعاية الاجتماعية والذي يستفيد منه آلاف المواطنين، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال طريقة معرفة أسماء المستحقين للوجبة الأخيرة، وشروط الاستفادة من الدعم.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 بالعراق

تقدم وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية منح الرعاية الاجتماعية لمن يعانون من ظروف مادية واجتماعية سيئة وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين ذوي الدخل المحدود، وتتلقى الوزارة مئات الآلاف من طلبات الحصول على المنحة ويختار المختصون من بين هؤلاء الفئات الأشد فقرا والأكثر احتياجا للاستفادة من الدعم، وقد تم الإعلان عن اقتراب ظهور أسماء الدفعة الأخيرة من المستفيدين، وسنقدم لكم فيما يلي رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية :

الدخول الى المنصة الرسمية لهيئة الحماية الاجتماعية “مظلتي” عبر الضغط على هذا الرابط.

من الصفحة الرئيسية قم بالدخول الى قائمة الخدمات الالكترونية واختر الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية.

حدد رقم الوجبة التي تريد الاستعلام عنها، ثم اختر المحافظة التي تنتمي اليها.

ادخل البيانات المطلوبة ثم اضغط على “استعلام” وانتظر حتى يتم تنزيل كشوف الأسماء.

شروط الاستفادة من الرعاية الاجتماعية

ليتم قبول طلب المتقدم واختيار اسمه ضمن كشوف أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لابد من أن تتوافر به الشروط التالية :