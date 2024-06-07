سجل واحصل على الدعم فورا.. منفعة الأسرة العمانية تطلق دعم مالي بقيمة 1150 ريال للاسر المحتاجة.. فرصة لا تعوض

بعض العائلات العمانية تعاني من مشكلات اقتصادية تجعلها في حاجة ملحة إلى مساعدة حكومية لتأمين حياة كريمة ومستوى معيشي لائق، وفي إطار التزام حكومة سلطنة عمان برعاية جميع أفراد المجتمع ودعمهم، تقدم دعم مالي شهري بقيمة 1150 ريال عماني للأسر التي تستوفي شروط الاستحقاق، وذلك من خلال برنامج منفعة دعم الأسرة، سوف نتناول بالتفصيل في مقالنا التالي جميع المعلومات المتعلقة بهذا الدعم الحكومي الذي يهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر المحتاجة في السلطنة.

شروط الحصول على الدعم

لتقديم الطلب، يجب أن يكون المتقدم عمانيا.

يجب أن يكون إجمالي دخل الأسرة، بما في ذلك أي مصادر دخل أخرى، أقل من المستوى المستهدف المحدد.

يجب على المتقدم الإفصاح عن جميع مصادر الدخل والأصول في النموذج المخصص لذلك عند تقديم الطلب.

يتعين على المتقدم التعاون مع الباحث الاجتماعي في حال تطلب استحقاق المنفعة إجراء دراسة اجتماعية للحالة.

يجب أن يمتلك المستفيد حسابا مصرفيا شخصيا.

دعم عمان بقيمة 1150 ريال

يتجلى هذا الدعم كمبادرة أطلقتها الحكومة بهدف توفير مساعدات مالية شهرية مستدامة للأسر العمانية التي تواجه صعوبات مالية جسيمة، مما يهدف إلى تعزيز قدرتها على تلبية احتياجاتها اليومية الأساسية وتحسين مستوى معيشتها بشكل ملموس، ويتم صرف هذا الدعم بشكل منتظم شهريا بمبلغ قدره 1150 ريال عماني، مما يتيح للأسر المستفيدة فرصة العيش بكرامة واستقرار، ويسهم في تمكينها من التغلب على التحديات الاقتصادية التي قد تواجهها وتأمين متطلباتها الحياتية الضرورية، ووضعت الحكومة مجموعة من المعايير والشروط لضمان وصول هذا الدعم إلى مستحقيه الفعليين، كما شددت على أهمية التزام المستفيدين بإبلاغ وزارة التنمية الاجتماعية فور حدوث أي تغييرات في دخلهم أو ظروفهم المعيشية التي قد تؤثر على استحقاقهم لهذه المساعدة، وذلك لضمان الاستمرارية والعدالة في تقديم الدعم.