تردد قناة توم وجيري .. مغامرات شقية !! فرح بيها ولادك ونزلها فورااا

تردد قناة توم وجيري يبحث عنها جميع الآباء والأمهات، وذلك لان هذه القناة تعتبر من أفضل قنوات الأطفال، حيث تعرض للأطفال محتوى هاتف يغرس فيهم القيم والأخلاق، كما أنها تعتبر من اكثر القنوات الآمنة على الأطفال، كما تعرض أيضا مغامرات شيقة يفرح الأطفال عند مشاهدتها، وسنعرض لكم التردد الجديد لقناة توم وجيري خلال سطور هذا المقال.

تردد قناة توم وجيري

من أفضل القنوات التي يتم البحث عنها بشكل يومي هي قناة توم وجيري، وتعتبر هذه القناة من القنوات التي أثبتت نجاحها بين مختلف القنوات الفضائية، ويرجع ذلك للميزات التالية:

تعتبر هذه القناة من أكثر القنوات أمانا على الأطفال.

القناة تعرض محتواها بدون أي اشتراكات.

كما أنها تعتبر من أكثر القنوات التي تعرض قيم ومبادئ داخل المحتوى الذي تقدمه.

تعرض القناة برامجها ومسلسلاتها الكرتونية على مدار 24 ساعة.

تردد قناة توم وجيري على القنوات الفضائية

يعتبر تردد قناة توم وجيري من أكثر القنوات التي يريد الكثير من الأمهات معرفة ترددها الجديد، على أن يكون بالشكل التالي:

تردد قناة توم وجيري على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12149.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: SD.

تردد قناة توم وجيري على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11315.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: SD.

خطوات تثبيت تردد قناة توم وجيري

نالت قناة توم وجيري إهتمام كثير من الأمهات، والآن يمكنهم بخطوات سهلة يمكن أن يقوموا بتثبيت تردد قناة توم وجيري، تكون هذه الخطوات بالشكل التالي: