رابــط مباشــر.. نتائج الطلاب الأردن 2024 منصة اوبن ايمس emis.moe.gov.jo

قامت وزارة التربية والتعليم في الأردن بإطلاق منصة اوبن ايمس والتي يمكن لجميع الطلاب من خلالها الاستعلام عن نتائج الصفوف الأردنية في مختلف المحافظات وذلك من خلال استخدام الإنترنت ولا يحتاج الطلاب الذهاب إلى المدارس وفي ذلك الطقس الحار وهذا يعد توفيرا للوقت والجهد، ولكن يتطلب منك أولا تسجيل الدخول إلى المنصة وهذا ما سنوضحه لكم في السطور التالية.

نتائج الصفوف الأردنية

أصبح الآن من السهل جميع الطلاب بالأردن الاستعلام عن نتائجهم في مختلف الصفوف والتي من المقرر الإعلان عنها ورفعها على منصة اوبن ايمس بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة، للحصول على النتائج يرجى اتباع الخطوات الموضحة أمامك:

في مبتدأ الأمر يجب على الطالب التوجه إلى الصفحة الرسمية الخاصة بمنصة اوبن ايمس. يتطلب منك إدخال بعض البيانات وذلك من أجل إتمام عملية تسجيل الدخول إلى المنصة. بعد ذلك قم بتحديد اللغة التي ترغب بالتعامل بها. في تلك الخطوة يتطلب منك الانتقال إلى قسم نتائج الطلاب. يرجى تحديد الفصل الدراسي والعام الأكاديمي. أخيرا اضغط على زر عرض النتيجة وسوف تحصل على الدرجات الخاصة بالطالب في جميع المواد.

خدمات منصة اوبن ايمس

تقدم منصة اوبن ايمس مجموعة من الخدمات الإلكترونية المختلفة وهي: