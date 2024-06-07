وحش الفئة الاقتصادية سعر ومواصفات هاتف ريلمي Realm C65 كاميرا 50 ميجا بيكسل

أصبحنا الآن في عالم رقمي يُمكننا من القيام بكافة الأمور بشكل إلكتروني، والاستعلام والتسجيل في كافة الخدمات الحكومية والغير حكومية أيضًا بشكل إلكتروني، دون الحاجة إلى التواجد في أي منشآت خارجية، ومع غلاء الأسعار أيضًا، يبحث العديد من الأشخاص عن هاتف بسعر اقتصادي، يمكنهم من خلاله التسجيل في الخدمات الإلكترونية، ولهذا قد أعلنت شركة ريلمي عن هاتفها الجديد Realm C65، والذي يعد من فئة الهواتف الإقتصادية.

مواصفات هاتف Realme C65

بما أن هاتف ريلمي الجديد سعره يتناسب مع العديد من الأشخاص بشكل كبير، فيبحث هؤلاء الأشخاص عن مواصفاته، والتي قد أعلنت عنها شركة ريلمي، وهي:

يحتوي الهاتف على مكان شريحتين إتصال.

يدعم شبكات الإتصال حتى 4G.

خفيف حيث أن وزنه 185 جرام.

كاميرته الأمامية بدقة 8 ميجا بيكسل.

كما يحتوي على كاميرتين خلفيتين الأولى بدقة 50 ميجا بيكسل، والثانية 2 ميجا بيكسل.

سعة البطارية 5000 ملي أمبير، بقوة 45 واط.

يدعم نظام تشغيل أندرويد 14.

يتوفر بألوان عديدة، منها: اللون البنفسجي، واللون الأسود، واللون الذهبي.

تم توفير الهاتف بأكثر من إصدار، حيث أن الإصدار الأول بذاكرة سعتها 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا بايت، والإصدار الثاني بذاكرة سعتها 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت، الإصدار الثالث بذاكرة سعتها 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت.

عيوب هاتف ريلمي Realme C65

بالطبع لا يوجد هاتف مثالي حتى الآن، وعلى الرغم من أن هاتف Realme C65، يتميز بالعديد من المميزات التي تجعله في مقدمة الهواتف الإقتصادية، ولكن هناك بعض العيوب فيه أيضًا، ومن هذه العيوب: أداء كاميرا السيلفي مقبول ولكن ليس جيد بدرجة كبيرة، سطوع الشاشة ليس جيد تحت الشمس، دقة الشاشة FHD+ بدلًا من HD+، كما أن الهاتف لا يدعم كاميرا التصوير الواسع Ultra wide.

سعر هاتف Realme C65

يختلف سعر هاتف Realme C65 على حسب الدولة، حيث أن إصدار 256 جيجا مع 8 جيجا رام في مصر بسعر 7700 جنيه مصري، وفي السعودية لنفس الاصدار بسعر 700 ريال سعودي، وفي الإمارات لنفس الإصدار بسعر 650 درهم إماراتي.