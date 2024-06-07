عائدا 5000 جنيه شهريا.. شهادة في بنك مصر الجديدة اعرف التفاصيل

ولا زال بنك مصر يقدم الكثير من الخدمات والمزايا للعملاء الحالين والجدد، ومن ضمن تلك المزايا يقدم مجموعة متنوعة من الشهادات الادخارية، ومن أبرزها شهادة “طلعت حرب” التي تمتد لمدة عام وتوفر عوائد متميزة، فإنها تتراوح هذه العوائد بين 27% تصرف بنهاية المدة، و23.5% سنويًا تصرف شهريًا، و23% سنويًا تصرف يوميًا، ومن خلال هذا المقال نوفر إليكم تفاصيل الشهادات التي تمنحك أعلى عائد يصل إلى 5 الاف جنيه فأكثر.

بعائد 5000 ج فأكثر شهادة “طلعت حرب”

الحد الأدنى لشراء شهادة “طلعت حرب” هو ألف جنيه مصري، ويمكن شراء الشهادة بمضاعفات هذا المبلغ.

توفر شهادة “طلعت حرب” عدة خيارات للعائد، مما يجعلها جذابة للمستثمرين بمبالغ كبيرة.

على سبيل المثال، إذا استثمر شخص مبلغ 300 ألف جنيه مصري:

يمكنك الحصول على عائد بقيمة 81 ألف جنيه مصري بنهاية المدة عند اختيار العائد بنسبة 27%.

يمكنك الحصول على عائد شهري بقيمة 5875 جنيهًا مصريًا عند اختيار العائد بنسبة 23.5%.

يمكنك الحصول على عائد يومي بقيمة 190 جنيهًا مصريًا عند اختيار العائد بنسبة 23%.

شهادات بنك مصر

شهادة “طلعت حرب” تم طرحها في يناير الماضي وتتمتع بعوائد متميزة.

النسب الحالية للعوائد على شهادة الادخار هي: 27% تصرف بنهاية المدة. 23.5% سنويًا تصرف شهريًا. 23% سنويًا تصرف يوميًا.

سيتم مناقشة هذا الخفض المحتمل خلال الاجتماع المقبل للجنة الإلكو.

مزايا شهادات طلعت حرب