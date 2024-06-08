ميزة إخفاء الرسايل.. تحديث قوي من WhatsApp لازم تنزله وتجرب استخداماته المذهلة !!

يمكنك الآن الحصول على تحديث الواتساب الأخضر الجديد بكل سهولة حيث أن الشركة المنتجة تحرص على إصدار التحديثات والتطويرات بشكل مستمر وذلك من أجل تقديم كل ما هو أفضل للمستخدمين وذلك لأن تطبيق الواتساب واحد من تطبيقات التواصل الاجتماعي الهامة والتي يتم استخدامها في حياتنا بشكل مستمر حيث أنه أصبح يتم تنفيذ مهام العمل والتعليم من خلال ذلك التطبيق، وهذا ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

تحديث الواتساب الأخضر الجديد

يمكنك الآن تثبيت التحديث الجديد للواتساب بكل سهولة وبشكل مجاني وهذا من خلال إجراء بعض الخطوات والتي جاء على النحو التالي:

أولا يجب عليك الدخول على تطبيق الواتساب. ثم بعد ذلك قم بالنقر على الثلاث نقاط الموجودة أعلى الشاشة الرئيسية ومنها اختار الإعدادات. في الخطوة التالية يرجى الدخول على خيار مساعدة ثم انقر على زر معلومات التطبيق. سوف يفتح الصفحة الخاصة بالتطبيق انقر على زر تنزيل وانتظر حتى يتم تحميل التحديث.

اضافات تحديث الواتساب الأخضر الجديد

شهد تحديث الواتساب الأخضر الجديد العديد من الإضافات والمزايا ومنها: