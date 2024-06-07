هتتوظف حكومي .. الإستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024 اعرف مميزات الكارت لذوي الإعاقة

كارت الخدمات المتكاملة من أفضل أنواع الدعم، التي قد قدمتها الدولة المصرية من أجل مواطنيها الأعزاء من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يُمكن كارت الخدمات المتكاملة كافة المواطنين المستفيدين منه من الحصول على بعض الخدمات التي تساعدهم في إكمال حياتهم، مثل: الحصول على تعيينات في المنشآت الحكومية، كما يحصل المستفيدين من كارت الخدمات المتكاملة على مبلغ مادي تقدمه الدولة، من أجل دعم المستفيدين من الكارت.

الإستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024

وضع المسؤولين عن كارت الخدمات المتكاملة بعض الطرق التي تمكنك من الإستعلام عن الكارت إلكترونيًا، ومن هذه الطرق، الإستعلام عن الكارت بالرقم القومي:

قم أولًا بتسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ب وزارة التضامن الاجتماعي

ثم قم باختيار من القائمة الرئيسية أيقونة خدمات ذوي الإعاقة.

وبعدها قم باختيار أيقونة الإستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة.

ثم سوف يعرض عليك الموقع عدة طرق للاستعلام، ومنها: إدخال الرقم القومي الخاص بك.

ثم قم بالضغط على أيقونة استعلام

شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2024

من أجل الأشخاص الذين يسألون عن الشروط التي تمكنهم من الحصول على كارت الخدمات المتكاملة لعام 2024، قد قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتحديدها، وهي:

يجب أن يكون المتقدم مقيم بشكل دائم في مصر.

يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية، والمنشأ.

كما يجب ألا يتجاوز عمر المتقدم 60 عام.

يجب أن يكون المتقدم من ذوي الاحتياجات الخاصة.

يجب ألا يكون للمتقدم أي دخل شهري ثابت.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

يمنح كارت الخدمات المتكاملة المستفيدين منه بعض المميزات، ومن هذه المميزات: أنه يمكنهم من الكشف المجاني في المستشفيات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، يعفيهم من الضرائب، كما أنه يعفيهم من الرسوم الجمركية على سيارات المعاقين، يمكنهم من الالتحاق بالوظائف الحكومية بنسبة 5%، كما أنه يمكنهم من الالتحاق بالمدارس المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.