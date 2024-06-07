جايز تحقق حلمك .. مسابقة الحلم 2024 مع مصطفى الأغا رسالة واحدة فقط واحصل على ملايين

تعد مسابقة الحلم، حلم لكل الأشخاص المشاركين فيها، حيث يحلم جميع المتسابقين أن يفوزوا بالجوائز التي توفرها المسابقة، حيث توفر المسابقة جوائز مالية، وغير مالية تساعد الشباب على بدء حياتهم، أو الزواج، أو إنشاء مشروعات مختلفة، أو تحقيق أي حلم كانوا يريدون تحقيقه، من خلال هذه الجوائز المالية، ولهذا يبحث الجميع عن مسابقة الحلم، وعن مصداقية هذه المسابقة، فيظن البعض أن هذه المسابقة مزيفة، نظرًا لضخامة الجوائز التي تقدمها.

مسابقة الحلم dream

مسابقة الحلم، هي واحدة من أفضل المسابقات التفاعلية، وأشهرها، وقد تم تنظيمها وإعدادها من قبل شركة إم بي سي، ويتم تقديم المسابقة من قبل مصطفى الأغا، وتعد هذه المسابقة من أفضل المسابقات التي تقدم جوائز مالية كبرى للمشتركين، وتقوم هذه المسابقة بتحقيق أحلام العديد من الأشخاص حول العالم، كما أنها سهلة الأشتراك، فيمكنك بكل سهولة الأشتراك فيها عن طريق، إرسال رسالة نصية بسيطة، أو الأشتراك فيها عبر البرنامج الخاص بها.

كيفية التسجيل في مسابقة الحلم 2024

قد أعلن مقدم مسابقة الحلم، مصطفى الأغا بالفعل عن بعض الخطوات التي يمكنك من خلالها التسجيل في مسابقة، وهذه الخطوات تكون كالتالي:

قم أولًا بإرسال رسالة نصية من هاتفك تحتوي على كلمة حلم أو dream على الرقم المخصص لبلدك، والذي قد أعلن عنه مقدم البرنامج.

ثم ستصلك رسالة تحتوي على سؤال من البرنامج.

قم بالإجابة على السؤال بشكل صحيح.

ثم قم بمتابعة الحلقات الخاصة بمسابقة الحلم على قناة ام بي سي، من أجل أن تعلم إذا كنت قد فزت في المسابقة.

أرقام مسابقة الحلم مع مصطفى الآغا

قد أعلن المسؤولين عن مسابقة الحلم أنه يمكنك بكل سهولة الأشتراك في المسابقة، عن طريق إرسال رسالة نصية بسيطة على الرقم المخصص لبلدك، وهذه الأرقام تكون كالتالي: مصر 95458 أو 95450، الكويت 4141، الأردن 94099، وتختلف أرقام السعودية على حسب الشبكة إذا كانت شبكتك زين 755505، وإذا كانت شبكتك موبايلي 650444، الإمارات إذا كانت شبكتك إتصالات 5544، أما إذا كانت شبكتك du 3636، العراق شبكة زين 2770، وشبكة آسيا كول 2266، المغرب شبكة اورنج 9696، شبكة inwi 9669.