“أرسلها الآن لأصدقائك و أحبابك وأقاربك” رسائل تهنئة عيد الأضحى المبارك 2024/1445 وموعد عيد الأضحى باليوم والتاريخ

بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك 2024، ارتفعت معدلات البحث من قبل الكثير من المسلمين عن تهنئة عيد الأضحى المبارك، الذي يحل علينا بالفرحة والأجواء المميزة، حيث كثير من الأشخاص يهنئون بعضهم البعض من خلال تبادل الرسائل لانتشار البهجة والسعادة بينهم، لذلك خلال مقالنا الإخباري البديل نوضح أرقى وسائل التعبير عن المحبة والتقدير.

رسائل تهنئة عيد الأضحى المبارك 2024

تعتبر رسائل تهنئة عيد الأضحى لها دورا قويا في تعزيز الروابط الاجتماعية وتجديد الوصل والود والتراحم بين الأهل والأقارب والأصدقاء والمسلمين جميعا، لذلك نستعرض إليكم مجموعة من رسائل التهنئة الرسمية بمناسبة عيد الأضحى 2024:

كل عام وأنتم بخير! أتمنى لكم ولأسرتكم عيدا أضحى مبارك، مليئا بالسعادة والفرحة.

تطيب الأيام بقدوم عيد الأضحى المبارك ونزف لكم باقة من الأمنيات ونسأل الله أن يعيد علينا وعليكم العيد بالأمن والإيمان على الأمة العربية والإسلامية جميعا رمضان راحل والعيد داخل، فمن نعزي ومن نهنئ، تقبل الله منا ومنكم وعيدكم مبارك.

كل عيد وقلوبنا بالحب في الله أنقى، كل عيد وأرواحنا بذكر الله أنقى، كل عيد وصفحات أيامنا بحب الخير ترقى، كل عيد وعلاقتنا بأحبائنا بماء الود تُسقى.

هلت الأعياد، وبينهم افضل عيد، عيد الأضحى السعيد مبارك عليكم، تقبل الله طاعتكم، وأتم بالعيد فرحتكم، وأقر عينيك بنصر أمتكم، أسعد الله أيامكم، وتقبل الله طاعاتكم، وجمعنا وإياكم على خير.

عيد أضحى سعيد على كل الأحباب، وإن شاء الله ربنا يجعل ذلك أفضل من العيد السابق.

موعد عيد الأضحى المبارك 2024

طبقا لقرار المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن أول أيام عيد الأضحى المبارك “10 ذي الحجة 1445 هجرية” يوم الأحد الموافق 16 يونيو، وبذلك يكون أول شهر «ذي الحجة» للعام الهجري 1445 يوافق يوم الجمعة الموافق 7 يونيو، ليكون موعد وقفة عرفات “9 من ذي الحجة 1445 هجرية” يوم السبت الموافق 15 يونيو.