رابط التسجيل .. أسعار باقات الحج 1445 الخطوات والشروط 

بسبب اقتراب قدوم عيد الأضحى المبارك لعام 1445، يبحث كافة المسلمين عن شركات الحج الموثوقة، التي يمكنها أن توفر لهم تجربة رائعة، وتوفر لهم كافة احتياجاتهم خلال فترة الحج، مثل: مكان الإقامة، وتذاكر الذهاب والعودة، والعديد من الخدمات التي يحتاجونها، ويبحثون أيضًا عن أسعار باقات الحج لعام 1445، فقد قامت العديد من الشركات بالفعل بالإعلان عن بعض باقات الحج المتوفرة لديها، ومن هذه الباقات، باقات للسعوديين، وباقات لغير مقيمين في المملكة العربية السعودية.

أسعار باقات الحج 1445

قامت وزارة الحج والعمرة السعودية بتوفير العديد من باقات الحج لعام 1445، من أجل أن تجعل الباقات تناسب الجميع، ومن هذه الباقات:

الباقة الميسرة وهي باقة تقدر قيمتها 3638 ريال سعودي.

الباقة الإقتصادية وهذه الباقة تقدر بقيمة تتراوح بين 3829 إلى 5455 ريال سعودي.

الباقة الموفرة هي باقة تتراوح قيمتها بين 3447 إلى 4797 ريال سعودي.

الباقة الخاصة هي باقة تتراوح قيمتها بين 6833 إلى 15540 ريال سعودي.

كيفية التقديم على باقات الحج 1445

قد أصبح يمكنك التقديم للحصول على باقات الحج المتنوعة لعام 1445 إلكترونيًا بكل سهولة، عن طريق اتباع بعض الخطوات البسيطة، وهي:

قم أولًا بتسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ب وزارة الحج والعمرة السعودية.

ثم قم بالضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

ثم قم باختيار قائمة حجز تصريح حج.

بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة إنشاء حجز جديد.

ثم سيتم عرض صفحة تحتوي على كافة الباقات المتاحة، فقم باختيار منها الباقة التي تناسبك.

ثم قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة لاكتمال عملية التقديم.

بعد ذلك قم بتحديد طريقة الدفع المناسبة لك.

وبعدها يتم إرسال لك رسالة تحتوي كل كافة بيانات الرحلة الخاصة بك.

شروط الحصول على باقات الحج 1445

وقد حددت وزارة الحج والعمرة السعودية بعض الشروط التي يجب توافرها لدى المتقدم من أجل الحصول على باقة من باقات الحج، وهذه الشروط هي: