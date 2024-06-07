موعد مباراة المغرب وزامبيا اليوم في كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

المنتخب المغربي يستمر في رحلته خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 من قارة إفريقيا، حيث يواجه في مباراته القادمة منتخب زامبيا، حيث أن القرعة قد أوقعت بالمنتخب المغربي في المجموعة الخامسة من التصفيات مع منتخبات زامبيا، الكونغو، تنزانيا، والنيجر، كان من المفترض أن ينضم منتخب إريتريا إلى هذه المجموعة، لكنه أعلن انسحابه قبل أيام قليلة من بدء التصفيات، ومن خلال مقالنا هذا سنذكر موعد مباراة المغرب مع زامبيا في تصفيات كأس العالم 2026 بالإضافة إلى القنوات الناقلة للمباراة والتشكيلة المحتملة للمنتخب المغربي.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وزامبيا في تصفيات كأس العالم 2026

بشكل عام، يتم بث كافة مباريات تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم عبر مجموعة قنوات SSC، لذا، بإمكانك مشاهدة مباراة المغرب وزامبيا على قناة SSC SPORT 1 HD، وسيكون المعلق محمد حسين.

موعد مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره الزامبي اليوم

سيقام لقاء فريقي المغرب وزامبيا في إطار تصفيات كأس العالم 2026 اليوم الجمعة 7 يونيو، وسيكون توقيت المباراة كما يلي

في الساعة السابعة مساءً بتوقيت موريتانيا.

كما ستقام المباراة في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

كذلك في تمام التاسعة ليلاً بتوقيت ليبيا والسودان.

أيضا في تمام الساعة العاشرة مساءً بحسب توقيت السعودية ومصر والعراق وقطر والبحرين.

كذلك في الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت عمان والإمارات.

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