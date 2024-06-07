كيفية الاستعلام عن المشمولين من الرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي خطوة بخطوة

يعتبر الحصول على الدعم الاجتماعي أمرا حيويا للعديد من الأفراد والأسر في مختلف أنحاء العالم حيث يمثل هذا الدعم النقطة الأساسية التي تساهم في توفير الحماية والرعاية للفئات المحتاجة وتعزيز جودة حياتهم كما يتضمن الدعم الاجتماعي مجموعة من الخدمات والمساعدات المالية وغير المالية التي تقدم من قِبل الحكومات أو المؤسسات الخيرية بهدف تلبية احتياجات الأفراد الاقتصادية والاجتماعية.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يتم الوصول إلى منصة مظلتي عبر الرابط للدخول الى الموقع اضغط هنا

يتم اختيار خدمة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية من بين الخدمات المتاحة.

يتم تحديد رقم الوجبة والمحافظة التي يقيم فيها الشخص.

يتم ملأ الحقول المخصصة بالبيانات المطلوبة ثم الضغط على استعلام.

بعد ذلك ستظهر قائمة بأسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية.

يمكن للشخص البحث عن اسمه ضمن القائمة للتأكد من شمولها في برنامج الرعاية الاجتماعية.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

شروط الحصول على الدعم الاجتماعي قد تختلف من دولة إلى أخرى وحسب نوع البرنامج الاجتماعي وشروطه المحددة ومع ذلك إليك بعض الشروط الشائعة التي قد تكون مطلوبة للحصول على الدعم الاجتماعي: