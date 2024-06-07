هـذا رابط نتائج الشهادة الاعدادية ليبيا برقم الجلوس natija.moel.ly برقم الجلوس في دقائق فور اعلانها

يترقب نتائج الشهادة الاعدادية ليبيا عدد كبير من الطلاب، حيث تعد من أبرز النتائج التي يقوم بعدها الطالب بالانتقال إلى المرحلة الثانوية، وتم الانتهاء من امتحانات الشهادة الاعدادية منذ فترة قريبة، لذلك من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتيجة الخاصة بالشهادة الاعدادية في ليبيا عقب الانتهاء من أعمال ما بعد الامتحانات من تدقيق ومراجعة درجات الطلاب، وبعدها يتم اعتماد النتيجة واعلانها فورا على موقع منظومة الامتحانات الليبية الجديدة.

نتائج الشهادة الاعدادية ليبيا

تعد نتائج الشهادة الاعدادية ليبيا من الموضوعات التي تشغل بال الطلاب وأولياء أمورهم في هذا الصف وجاءت آخر الأخبار التي تتعلق بالشهادة الاعدادية في ليبيا على النحو التالي:

وصل عدد الطلاب الذين خاضوا امتحانات الشهادة الاعدادية في دولة ليبيا إلى قرابة 210 ألف في جميع أنحاء الجمهورية.

جاءت الامتحانات وسط تجهيزات مكثفة جدا من قبل وزارة التربية والتعليم والقائمين بها، وذلك لإخراج امتحانات الطلاب على أكمل وجه.

أجريت امتحانات الشهادة الاعدادية في ليبيا في الفترة ما بين 19 مايو واستمرت حتى 30 مايو 2024.

ومن المتوقع أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية في ليبيا فور الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة على موقع منظومة الامتحانات الليبية الجديدة.

رابط نتائج الشهادة الاعدادية في ليبيا

بعد توضيح آخر الأخبار المتعلقة بنتائج الشهادة الاعدادية ليبيا، نوضح لكم طريقة الحصول على النتائج بعد الاعلان عنها مباشرة، ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: