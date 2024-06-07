رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات عبر موقع بوابة التعليم الفني

يبحث عدد كبير من طلبة وطالبات الثالث الثانوي الفني عن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس، والتي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تيسيراً على عدد كبير من الطلاب من شتى المحافظات المصرية، وتجنب الذهاب إلى المدارس خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة في العديد من المحافظات ، ويشعر الطلاب بحالة من القلق والتوتر بعد أن أعلنت الوزارة عن إنتهاء أعمال التصحيح والمراجعة في جميع المدارس على مستوى الجمهورية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الاستعلام .

نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

تهتم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتوفير عدد من الخدمات الالكترونية لعدد كبير من الطلاب ، وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات والذي يمكن للطلاب الإستعلام عنها من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الفني على الإنترنت .

وأضاف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم أن الوزارة أنهت أعمال التصحيح والمراجعة في جميع الكنترولات مشيراً إلى أن نسب النجاح هذا العام تزيد عن العام الماضي، وأن الوزارة كانت مهتمة بمتابعة أعمال التصحيح والمراجعة حتى تتأكد أن كل طالب حصل على الدرجات المستحقة دون نقصان أو زيادة، وكان طلاب الثانوي الفني في جميع التخصصات أنهوا الامتحانات في جو خالي من التوتر وأكد الطلاب أن أسئلة الامتحانات كانت في مستوى الطالب المتوسط ولا يوجد بها أي صعوبة .

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس