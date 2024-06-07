تحميل واتساب الذهبي 2024 WhatsApp gold والمميزات الموجودة في واتس اب الذهبي 2024

واتساب الذهبي المعروف أيضا ب WhatsApp Gold هو إصدار معدل ومطور من تطبيق واتساب الرسمي تم تطويره بواسطة أبو عرب كما يأتي واتساب الذهبي بالعديد من الميزات والإضافات الجديدة التي لم يتم تضمينها في الإصدار الأصلي من التطبيق من بين الميزات التي يقدمها واتساب الذهبي القدرة على نقل ملفات بحجم أكبر وضبط إعدادات الخصوصية وإخفاء الرؤية وحالة القراءة وتغيير سمات البرنامج وإضافة المزيد من الرموز التعبيرية والرموز التعبيرية بالإضافة إلى الوصول إلى المزيد من الأدوات التي تجعل استخدام التطبيق أسهل وأكثر متعة هذا الإصدار المعدل يوفر تجربة مخصصة للمستخدمين الذين يبحثون عن مزيد من التحكم والتخصيص في تطبيق واتساب.

تحميل واتساب الذهبي 2024

قم بالدخول إلى متجر جوجل بلاي على جهازك.

ابحث عن تطبيق واتس آب الذهبي داخل متجر جوجل بلاي.

قم بتثبيت التطبيق على جهازك.

بمجرد تثبيت التطبيق اضغط على زر التحديث الظاهر على شاشة جهازك.

انتظر حتى يكتمل عملية التحديث الخاصة بالتطبيق.

بعد الانتهاء من التحديث قم بالدخول مرة أخرى إلى التطبيق.

الآن يمكنك الاستفادة من جميع المزايا والخدمات المختلفة المتوفرة في واتس آب الذهبي.

مميزات تحميل الواتس الذهبي