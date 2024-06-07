تحميل واتساب الذهبي 2024 WhatsApp gold والمميزات الموجودة في واتس اب الذهبي 2024

واتساب الذهبي المعروف أيضا ب WhatsApp Gold هو إصدار معدل ومطور من تطبيق واتساب الرسمي تم تطويره بواسطة أبو عرب كما يأتي واتساب الذهبي بالعديد من الميزات والإضافات الجديدة التي لم يتم تضمينها في الإصدار الأصلي من التطبيق من بين الميزات التي يقدمها واتساب الذهبي القدرة على نقل ملفات بحجم أكبر وضبط إعدادات الخصوصية وإخفاء الرؤية وحالة القراءة وتغيير سمات البرنامج وإضافة المزيد من الرموز التعبيرية والرموز التعبيرية بالإضافة إلى الوصول إلى المزيد من الأدوات التي تجعل استخدام التطبيق أسهل وأكثر متعة هذا الإصدار المعدل يوفر تجربة مخصصة للمستخدمين الذين يبحثون عن مزيد من التحكم والتخصيص في تطبيق واتساب.
تحميل واتساب الذهبي 2024
- قم بالدخول إلى متجر جوجل بلاي على جهازك.
- ابحث عن تطبيق واتس آب الذهبي داخل متجر جوجل بلاي.
- قم بتثبيت التطبيق على جهازك.
- بمجرد تثبيت التطبيق اضغط على زر التحديث الظاهر على شاشة جهازك.
- انتظر حتى يكتمل عملية التحديث الخاصة بالتطبيق.
- بعد الانتهاء من التحديث قم بالدخول مرة أخرى إلى التطبيق.
- الآن يمكنك الاستفادة من جميع المزايا والخدمات المختلفة المتوفرة في واتس آب الذهبي.
مميزات تحميل الواتس الذهبي
- يمكن استخدام الإيماءات للرد على الرسائل بالضغط على “+” كما يمكن عمل الإعجاب برسائل بالضغط عليها مرة بعد مرة.
- يمكن مشاهدة صور الواتساب قبل تنزيلها بشكل كامل.
- يمكن نشر الهالات دون الحاجة لحفظها أولا.
- يمكن إخفاء المكالمات ومشاركة أرقام الهواتف بدون مشاركة المعلومات الشخصية.
- يمكن بسهولة إرسال رسائل للمجموعات بدقة عالية والاستماع إلى المقاطع الصوتية وتعيين خلفيات الشاشة.
- يمكن مشاهدة الملصقات قبل إرسالها وإضافة عدادات الرسائل بصفحات المشاهدة.
- يرسل التطبيق إشعارات عن تغيير صور الشخصية للأصدقاء ويمكن تنظيف الملفات غير الهامة.
- يمكن تحويل رسائل المحادثات لعدد يصل إلى 200 شخص وتحكم في إعدادات التطبيق بسهولة.
- تمت معالجة مشاكل الانهيار التي كانت تواجهها النسخ السابقة وتحسين تجربة المستخدم بشكل عام.
- يمكن اختيار الأصوات في تسجيل الرسائل وحذف الإيموجيات المحملة.