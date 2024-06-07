“مغامرات القط والفار هتضحك العيال جامد” تردد قناة توم وجيري 2024 Tom And Gerry نايلسات 2024

تردد قناة توم وجيري، قناة توم وجيري من أشهر القنوات الفضائية العربية المتخصصة للأطفال، وتعرض القناة مجموعة من أفضل أفلام الرسوم المتحركة المدبلجة والتي تعد المفضلة لملايين الأطفال والكبار ممن يعشقون عالم ديزني، وقد نجحت القناة في احتلال مكانة متميزة وسط قائمة القنوات التي يحبها الأطفال ويتابعونها باستمرار، وهذا جعل الكثير من الأباء والأمهات يرغبون في ضبط القناة واستقبالها ليستمتع أطفالهم بمشاهدتها، وسنقدم لهؤلاء اليوم في هذا المقال تردد قناة توم وجيري على مختلف الأقمار الصناعية وطريقة ضبط القناة على أجهزة الاستقبال.

تردد قناة توم وجيري 2024 Tom And Gerry نايلسات 2024 قناة توم جيري استطاعت جذب ثقة أولياء الأطفال بفضل محتواها المميز والذي يجمع بين الترفيه والتثقيف، حيث تقدم أغاني تعليمية مفيدة للأطفال من سن الحضانة كما تعرض أفلام كرتون مميزة مجانا وحصريا وهذا ما جعلها تحقق انتشار واسع ونسب مشاهدة مرتفعة في سنوات قليلة، وتبث قناة توم وجيري محتواها على قمرين صناعيين هما النايل سات والعرب سات وذلك على مدار اليوم بالكامل دون توقف، وللراغبين في متابعة القناة والاستمتاع بها نستعرض لكم فيما يلي تردد قناة توم وجيري واعدادات الضبط : تردد قناة توم وجيري نايل سات القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 11345

الاستقطاب : أفقي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 5/6 تردد قناة توم وجيري عرب سات القمر الصناعي : عرب سات

التردد : 11315

الاستقطاب : أفقي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 5/6 ضبط تردد قناة توم وجيري لضبط تردد قناة توم وجيري واستقبالها على أجهزتكم كل ما عليكم هو اتباع الآتي : من جهاز التحكم اضغط على “الاعدادات”.

ثم اختر إضافة قناة، وحدد طريقة البحث اليدوي.

حدد نوع القمر الصناعي ثم ادخل التردد وباقي الاعدادات الموضحة.

اضغط على “بحث” وانتظر لحظات حتى يتم تثبيت القناة على جهازك.