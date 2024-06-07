شروط الضمان الاجتماعي المطور للمطلقات 1446 وخطوات التقديم الإلكتروني: دليل شامل للحصول على الدعم المالي

في هذا المقال، سنتناول شروط الضمان الاجتماعي المطور للمطلقات التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، يعد معاش الضمان الاجتماعي من أهم وسائل الدعم المالي للفئات ذات الدخل المحدود، بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين السعوديين، سنستعرض الشروط الواجب توافرها في المطلقات للحصول على الدعم، بالإضافة إلى خطوات التقديم الإلكتروني.

شروط الضمان الاجتماعي المطور للمطلقات

قبل التطرق إلى الشروط، من المهم معرفة أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وضعت هذه الشروط لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من المطلقات.

الشروط الأساسية

يجب أن تكون المرأة سعودية الجنسية أو مطلقة من رجل سعودي.

يجب أن تعول السيدة المطلقة أبناء يحملون الجنسية السعودية.

يجب أن تكون المرأة مقيمة إقامة كاملة ودائمة في المملكة العربية السعودية.

يجب ألا يتجاوز دخل السيدة الحد المانع للضمان المطور.

يجب ألا تمتلك السيدة أي أملاك أو أراضي ذات قيمة عالية.

يجب ألا تكون المطلقة مقيمة في دور الرعاية.

يجب أن يتراوح عمر المتقدمة بين 35 و65 عامًا.

يجب تقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة التي تثبت صحة البيانات.

كيفية التقديم على دعم الضمان المطور

للحصول على دعم الضمان المطور، يجب على المرأة اتباع الخطوات التالية:

خطوات التقديم الإلكتروني

زيارة رابط موقع الضمان المطور.

الضغط على أيقونة إنشاء حساب.

إدخال المعلومات المطلوبة مثل الاسم، تاريخ الميلاد، ورقم التواصل، ثم الضغط على زر التالي.

إدخال كود التحقق وكلمة السر، ثم الضغط على تسجيل.

اختيار أيقونة التسجيل للمطلقات.

إرفاق كافة البيانات مثل الاسم ورقم الهوية.

رفع المستندات المطلوبة على الموقع.

الضغط على إرسال الطلب.

المستندات المطلوبة

من أهم المستندات المطلوبة للحصول على دعم الضمان المطور: