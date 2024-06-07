حرب الشوارع.. تنزيل لعبة جراند ثيفت اوتو gta san andreas وأقوى شفرات اللعبة ومهمات صعبة

على الرغم من مرور سنوات عديدة على اطلاق لعبة جاتا لأول مرة الا انها لازالت من أشهر الألعاب الالكترونية وأكثرها مبيعا، وقد جذبت اليها مئات الملايين من الأطفال والشباب حول العالم بسبب المغامرات العديدة والمتنوعة التي يعيشها اللاعب أثناء رحلته حيث يطلب منه أداء العديد من المهام وخوض تحديات كثيرة يثبت من خلالها ذكائه ومهارته في التقدم بشكل أكبر، وقد تم عمل تحديثات للعبة جاتا وأضيفت اليه أدوات جديدة تمكن اللاعب من إنجاز مهماته بشكل أسهل وأسرع، واليوم سنقدم لكم الأدوات الجديدة وشفرات اللعبة.

الأدوات الجديدة لسرقة السيارات لعبة جاتا

في لعبة جاتا يقوم اللاعب بتجميع المعدات التي يحتاج اليها لإتمام مهمته بنجاح والوصول لمراحل أكثر تقدما، فيقوم بجمع المال والأسلحة التي يستخدمها للقضاء على العصابات التي تواجههن وكذلك السيارات التي يقوم بسرقتها من الشوارع ليستطيع الهرب من أيدي خصومه ومن أفراد الشرطة الذين يلاحقونه للقبض عليه، وقد تم مؤخرا عمل تحديث جديد للعبة وإضافة أدوات جديدة لمساعدة لاعب جاتا على الحصول على السيارات بسهولة، وفيما يلي نستعرض لكم تلك الأدوات :

أداة فتح الأقفال

أداة القطع

العتلة

مشغل أقراص

جهاز تشويش لمنع التعقي

تجاوز منع الحركة

المسجل التلقائي

شفرات لعبة جاتا

لابد على لاعب جاتا أن يظل على قيد الحياة لأطول فترة ممكنة وذلك عبر تجاوز أي عقبات أو عوائق قد تقابله أثناء رحلته، ويستخدم الكثيرون شفرات خاصة باللعبة لتساعدهم على تجاوز المشاكل وحلها سريعا ومن ثم مواصلة المشوار وإنجاز المهمة، وهذه الشفرات تمنح اللاعب أسلحة وقوة إضافية وصحة للعلاج من الإصابات التي قد يتعرض لها وغير ذلك، وسنقدم لكم في السطور التالية بعض الشفرات الهامة المستخدمة في لعبة ببجي :