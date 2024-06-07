بكل سهولة .. حجز موعد للبطاقة الوطنية في العراق 2024 احجزها بضغطة زر الشروط والمستندات المطلوبة

بما أننا في عصر التكنولوجيا والانترنت، فقد عملت الحكومة العراقية بجد من أجل توفير أكبر قدر ممكن من الخدمات بشكل إلكتروني، وذلك من أجل توفير الراحة التامة للمواطنين العراقيين، ومن أجل تجنب أي ازدحام في المنشآت الحكومية، أو المنشآت بشكل عام، وتحرص الحكومة العراقية أيضًا على توفير الوقت الضائع في الطوابير الطويلة، ولذلك قد وفرت خدمة حجز موعد للبطاقة الوطنية لعام 2024 إلكترونيًا.

حجز موعد للبطاقة الوطنية في العراق 2024

قد أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن أنه يمكنك بكل سهولة حجز موعد للبطاقة الوطنية في العراق لعام 2024 إلكترونيًا، عن طريق اتباع بعض الخطوات وهي:

قم أولًا بتسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ب وزارة الداخلية العراقية

قم بالضغط على أيقونة حجز البطاقة الوطنية الموحدة.

وبعدها ستظهر أمامك صفحة بها جميع مواعيد الحجز المتاحة، قم باختيار الموعد المناسب لك.

قم بإدخال إسمك ثلاثي، ورقم الهاتف الجوال الخاص بك.

ثم قم بالضغط على أيقونة التأكيد.

شروط حجز البطاقة الوطنية في العراق 2024

من أجل الحصول على بطاقة وطنية لعام 2024، والتمتع بكافة المزايا التي توافرها البطاقة، يجب أن يتوافر لدى المتقدم بعض الشروط، وهي:

يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية، والمنشأ.

كما يجب أن يقوم المتقدم بجميع إجراءات الحجز في مدة لا تزيد عن 3 أيام.

يجب أن يكون المتقدم من ضمن مديرية الشؤون للبطاقة الوطنية.

المستندات المطلوبة لحجز البطاقة الوطنية في العراق 2024

يتساءل كافة المواطنين العراقيين الذين يريدون حجز بطاقة وطنية لعام 2024 عن المستندات التي يجب تقديمها عند الحجز، وهي: صورة من بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدم، صورة من شهادة الميلاد، صورة من عقد سكني للمتقدم سواء كان تمليك أو إيجار، صورة من عقد عمل المتقدم، يجب طباعة كل هذه الأوراق حتى بعد إرفاقها على الموقع الإلكتروني.