اسمك نزل هسه.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عموم محافظات العراق

قامت وزارة العمل والشؤون العراقيه بنفي الأخبار التي تم تداولها مؤخرا عبر مواقع التواصل المختلفة عن فتح باب القبول في الوجبة الأخيرة في العراق مؤكدة أنها في حال فتح باب القبول في الوجبة الأخيرة سيكون عبر الموقع الرسمي الخاص بمنصة مظلتي الالكترونية مؤكدة على المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات، وتعتبر الوجبة الأخيرة أو الوجبة السابعة من أهم الوجبات أو المنح التي يبحث عنها المواطنون في الفترة الأخيرة، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وغلاء الاسعار بدرجة كبيرة مما جعل المواطنين داخل الأراضى العراقية يبحثون عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة الوجبة السابعة 2024 في العراق في التقرير التالي التفاصيل الخاصة بتلك الوجبة.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 في العراق

حتي يتمكن المواطن العراقي من التسجيل في اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة يوجد بعض الخطوات لابد من إتباعها وهي كالتالي:

اولا: الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة مظلتي الإلكترونية.

ثانيا: الدخول على الرعاية الاجتماعية واختيار الوجبة التي يريد المواطن الاستفسار عنها.

ثالثا: إختيار المحافظة التي يعيش بها المواطن.

رابعا: لابد من تكملة الاستمارة الموضحة بالبيانات الخاصه بالمواطن المستعلم والتأكد من صحة من جميع البيانات المطلوبة.

خامسا: النقر علي الخانة الخاصة بكلمة بحث ثم يمكن للمواطن تنزيل الكشوفات الخاصه باسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بطريقة PDF.

شروط القبول في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

حتى يتمكن المواطن من الحصول على الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة يوجد بعض الشروط التي أعلنت عنها الجهات المختصة وهي كالتالي: