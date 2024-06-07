“جميع قنوات الأطفال“ استقبل ترددات قنوات الأطفال ميكي ووناسة وماجد كيدز لتسلية الأطفال طول اليوم

مع بداية عطلة الصيف تبحث الكثير من الأمهات عن قنوات الأطفال المتميزة ليشغل أبناءهن وقت فراغهم في مشاهدتها والاستمتاع بمحتوى مسلي ومشوق، وتعرض أغلب هذه القنوات أفلام رسوم متحركة يعشقها الأطفال وتجذب اهتمامهم بالإضافة الى برامج ترفيهية وأغاني رائعة تعلم الأطفال الحروف والأرقام بالإضافة الى العديد من السلوكيات الجيدة، ومن أشهر هذه القنوات قناة طيور الجنة وقناة ميكي وقناة بطوط وكرتون نيتورك وغيرهم، واليوم سوف نقدم لكم في هذا المقال تردد هذه القنوات وإعدادات الضبط.

ترددات أبرز قنوات الأطفال

قنوات الأطفال تجعل الأطفال يعيشون أجواء ممتعة ويتعلمون أشياء جديدة تفيدهم فيما بعد، بالإضافة الى أن الكثير من هذه القنوات تساعد على إبراز الأطفال لمواهبهم وتنمية مهاراتهم المختلفة واستكشاف مواطن الإبداع بداخلهم، ويبحث الأباء والأمهات عن القنوات التي تسلي أطفالهم طوال أشهر الصيف وفي نفس الوقت تفيدهم وتكون بديلا جيدا للألعاب الالكترونية وفيديوهات اليوتيوب والتيك توك التي لها آثار سلبية خطيرة على الأطفال وسنقدم لكم فيما يلي أشهر قنوات الأطفال وتردداتها :

تردد قناة طيور الجنة

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 11310

الاستقطاب : افقي

معدل الترميز : 27500

تردد قناة طيور بيبي

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 11393

الاستقطاب : عمودي

معدل الترميز : 27500

تردد قناة طيور كرتون نيتورك

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 12226

الاستقطاب : عمودي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 3/4

تردد قناة ام بي سي 3

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 11475

الاستقطاب : عمودي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 3/4

ترددات قنوات الأطفال 2024

هناك العديد من قنوات الأطفال الموجودة حاليا على القمر الصناعي نايل سات والتي تقدم محتوى يضحك الأطفال ويرفه عنهم ويفيدهم في الوقت ذاته، حيث تعرض أفلام كرتون مميزة ومحببة لغالبية الأطفال وتشهد هذه القنوات انتشار واسع وتحقق نسب مشاهدة عالية في الوطن العربي، وسنستعرض لكم فيما يلي أشهر هذه القنوات وتردداتها :

تردد قناة طيور ميكي

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 11528

الاستقطاب : افقي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 3/4

تردد قناة توم وجيري

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 11355

الاستقطاب : عمودي

معدل الترميز : 27500

تردد قناة طيور بطوط

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 11594

الاستقطاب : افقي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 3/4

تردد قناة طيور كوكي