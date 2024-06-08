“الف مبروووك”.. نتائج الثالث متوسط الدور الاول موقع نتائجنا

يبحث الكثير من الطلاب واولياء امورهم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة و محركات البحث عن نتائج الثالث متوسط 2024 في العراق، وذلك بعد الانتهاء رسميا من اداء الامتحانات الخاصة بهم لذا يترقب المواطنون بحالة من القلق والتوتر النتائج الخاصه بابنائهم، والتي تحدد بنسبة كبيرة المستقبل التعليمي الخاص بالطلاب، ونوضح في مقالنا التالي التفاصيل الخاصه بنتائج الثالث متوسط 2024 في العراق.

نتائج الثالث متوسط 2024

قامت مصادر مطلعة داخل وزارة التربية العراقية بالإعلان عن نتائج الثالث المتوسط 2022 سوف تكون متاحة عبر الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، وذلك بعد انتهاء عملية التصحيح الخاصة بالامتحانات ومراجعة الأوراق، مشددا على عدم الانسياق وراء الشائعات ولابد من تحلي أولياء الامور والطلاب بالصبر وعدم الاستعجال وانه في حال الانتهاء من تصحيح ومراجعة الامتحان سيتم عرض النتيجة مباشرة على الموقع الخاص بوزارة التربية العراقية أو موقع نتائجنا الإلكتروني، كما اعلن المصدر أن في حالة رسوب الطالب في مادة أو اثنتين سيحق له الامتحان في الدور الثاني مباشرة أما في حالة رسوب الطالب في ثلاث مواد سيكون مجبرا على اعادة السنه الدراسية كلها ولم يتم تحديد ميعاد امتحانات الدور الثاني حتى الآن.

كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024

حتى يتمكن الطلاب من معرفة نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 يوجد بعض الخطوات لابد من إتباعها وهي كالتالي: