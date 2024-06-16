“تحديث ببجي موبايل 3.2“ شحن شدات ببجي مجانا مضمونة 100% موود ميريام فارس

قامت شركة باتل رويال والشركة المنتجة للعبة ببجي بإطلاق أخر تحديث من لعبة ببجي والذي من المقرر أن يقدم واحدة من الممثلين المعروفين والمميزين وهذا ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا، لعبة ببجي إحدى الألعاب التي نجحت في تحقيق شهرة كبيرة حيث يقوم بتحميلها ملايين من الأشخاص من مختلف الدول حول العالم، وهذا ما سنوضحه لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

أخر تحديث من لعبة ببجي

صرحت شركة باتل رويال عن تعاونها مع الممثلة الشهيرة ميريام فارس ومن المقرر أن يشهد هذا التحديث مجموعة من مستلزمات الفنانة والتي يمكن للاعب الحصول عليها من خلال فتح صندوق ميريام فارس داخل اللعبة ومن المقرر إطلاق أخر تحديث من لعبة ببجي بداية من يوم 3 يونيو ويوجد داخل الصندوق الأشياء التالية:

عدد اثنين من أقطم الفنانة ميريام فارس.

حزمة صوتية بصوتها.

سوف تحصل أيضا على شخصية ميريام فارس.

يوجد أيضا هدية عشوائية سوف يحصل عليها اللاعب.

سوف تحصل على رقصة خاصة بالفنانة.

يوجد أيضا صندوق خاص بها.

تحديث ببجي موبايل 3.2

الجدير بالذكر أن تحديث ببجي موبايل 3.2 شهدت عدد من التطورات والإضافات والتي من أبرزها: