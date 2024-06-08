شوف معاشك بعد الزيادة.. زيادة معاشات المتقاعدين 2024 في الجزائر والشروط المطلوبة

يبحث الكثير من المواطنين المتقاعدين عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة ومحرك البحث جوجل عن حقيقة زيادة معاشات المتقاعدين في الجزائر، والتي تم الاعلان عنها من قبل الصندوق الخاص بالتقاعد من أجل زيادة معاشات المتقاعدين حتى يتمكن المواطن المتقاعد من تلبية الاحتياجات الأسرية الخاصة به في ظل غلاء الأسعار في الفترة الحالية، ونوضح في تقرير التالي التفاصيل الخاصة بزيادة معاشات المتقاعدين في الجزائر.

زيادة معاشات المتقاعدين 2024

قام الصندوق الوطني التقاعدي بالإعلان عن نسبة زيادة معاشات المتقاعدين 2024 في الجزائر وكانت النسبة كالتالي:

اولا: المتقاعد الذي تتراوح قيمة المعاش الخاصة ما بين 42500 دينار جزائري إلى 70 ألف دينار جزائري تكون نسبة الزيادة عن مقرره 10.75%.

ثانيا: المتقاعد الذي تتخطى قيمة الراتب الخاصة به 150 ألف دينار جزائري تكون نسبة الزياده 10%.

ثالثا: المتقاعد الذي تتراوح قيمه الراتب الخاصة به ما بين 100000 و150 ألف دينار جزائري تكون نسبة الزيادة 10.25%.

رابعا: المتقاعد الذي تتراوح قيمة الراتب الخاص به ما بين 70 ألف دينار جزائري تكون نسبة الزيادة 10.50%.

خامسا: المتقاعد الذي يتقاضى راتبا قيمته تتراوح ما بين 35000 و 44,500 دينار جزائري تكون نسبة الزيادة 11%.

سادسا: المتقاعد الذي يتقاضى راتبا تتراوح قيمته ما بين 250000 دينار جزائري تكون نسبة الزيادة 12%.

سابعا: المتقاعد الذي يتقاضى راتبا تتراوح قيمته ما بين 15000 و 25000 دينار جزائري تكون الزيادة المقررة مقرره 13%.

ثامناً: أما المتقاعد الذي يتقاضى راتبا تبلغ قيمته 15,000 دينار جزائري أو أقل تكون نسبة الزيادة المقررة 15%.

تسجيل الدخول إلى الصندوق الوطني للتقاعد

حتى يتمكن المواطن من معرفة قيمة الزيادة الذي تم زيادتها مؤخرا يوجد بعض الخطوات لابد من إتباعها وهي كالاتي:

أولا: الولوج إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالمنصة الرقمية لمعاش المتقاعدين.

ثانيا: تسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المواطن ورقم الهوية الوطنية الخاص به.

ثالثا: اختيار زيادة المتقاعدين من القائمة الرئيسية واتباع الخطوات ويمكن للمواطن معرفة قيمة الزيادة الخاصة به تلقائيا.

شروط التسجيل في المنصة الرقمية للمتقاعدين

حتى يتمكن المواطن الجزائري المتقاعد من التسجيل في المنصة الرقمية المتقاعدين يوجد بعض الشروط لابد من إتباعها وهي كالآتي: