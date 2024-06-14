“أحدث مهمات جاتا GTA“.. تنفيذ مهمة السباق والمستشفى

سوف نقدم لكم من خلال مقالنا مجموعة من أصعب مهمات جاتا والتي تكاد مستحيلة ولكنها سوف تحقق في نهاية الأمر ولكن تحتاج إلى صبر مجهود أكثر، الجدير بالذكر أن جاتا تشمل مجموعة من المهمات والتي يتطلب من اللاعب تنفيذها من أجل تخطي الجولات والحصول على أموال في المقابل ويجب العلم أن تلك المهمات ترقي من مستوى اللاعب داخل اللعبة.

مهمات جاتا

يرغب الكثير من مستخدمي لعبة جاتا في التعرف على أصعب المهمات الموجودة داخل اللعبة ومنها:

The Driver

وفي تلك المهمة يتطلب من اللاعب الفوز بالسباق الذي يدخله مع هيلري وذلك يكون في وقت زمني محدد وسوف تقوم الشرطة بالتدخل من أجل أن تفسد على اللاعب السباق وتساعد الخصم في الفوز، لذلك فهي تعد من المهمات الغير مفضلة عند الكثير من اللاعبين.

Snow Storm

في تلك المهمة يتطلب من اللاعب الذهاب إلى المستشفى الموجودة في colony island وأخذ الحقيبة التي يوجد بها المخدرات وبمجرد ذهاب اللاعب هناك سوف تفتح أمامه أبواب الجحيم حيث يجد الشرطة و العصابات تحاوطه من جميع الجهات وسوف تطارد الشرطة اللاعب بمستوى 5 نجوم.

Sexy Time

وهي واحدة من مهمات جاتا التي تطلب مجهود حيث يقوم اللاعب بتفجير يخت لعصابة ما ويجب عليه أيضا مطاردة تجار الأسلحة من خلال استخدام القوارب الصغيرة.

Death Row

في تلك المهمة يتطلب من اللاعب إنقاذ صديقه لنس والذي يوجد عند مستودع القمامة تحتاج تلك المهمة إلى مجهود كبير وذلك لأن اللاعب يقطع مسافة طويلة من طرف المدينة وحتى والمستودع، كما يجب على اللاعب إنقاذ صديقه قبل أن تنفذ طاقته ولا يوجد بها لذلك في حين فشل المهمة سوف تعيدها من البداية.