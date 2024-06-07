كم سعر الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء عيار 21 بعد الارتفاع الأخير وسعر الذهب المستعمل

Ragabgomaa تاريخ النشر تصنيف أخبار السعودية
كم سعر الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء عيار 21 بعد الارتفاع الأخير وسعر الذهب المستعمل
سعر الذهب اليوم في السعودية

أظهرت التقارير الأخيرة أنّ سعر الذهب اليوم في السعودية قد سجل ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، مع تزايد الاستثمار في المعدن الثمين، ويرجع الخبراء هذا الارتفاع في أسعار الذهب إلى عوامل عدة، منها التقلبات في أسواق العملات العالمية والتوترات السياسية الدولية، من المتوقع أن يستمر الإقبال على الذهب كملاذ آمن للمستثمرين خلال الفترة القادمة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع بالمعدن النفيس مجددا.

كم سعر الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء عيار 21

السوق الذهبي في السعودية شهد استقرارا في الأسعار اليوم الجمعة 7 يونيو، حيث سجلت أسعار الذهب الجديدة بعد الارتفاع الأخير كما يلي:

عيار الذهبسعر الجرام (ريال سعودي)سعر الجرام (دولار أمريكي)
24283.9675.72
22260.2969.41
21248.4666.26
18212.9756.79
14165.6444.17
سعر الذهب اليوم في السعودية
سعر الذهب اليوم في السعودية

سعر سبيكة الذهب 100 جرام في السعودية اليوم

سجل اليوم الجمعة 7 يونيو أسعار سبائك الذهب، وجنيه الذهب في السعودية بعد الارتفاع الذي شهدته مؤخرًا استقرار نسبيا، حيث جاءت الأسعار كالتالي:

نوع السبيكةالسعر بالريال السعوديالسعر بالدولار الأمريكي
سبيكة ذهب 1 جرام312.3583.29
سبيكة ذهب 2.5 جرام745.38198.77
سبيكة ذهب 5 جرام1,476.57393.75
جنية ذهب 8 جرام عيار 212,385.23636.06
جنية ذهب 8 جرام عيار 222,498.81666.35
جنية ذهب 8 جرام عيار 242,725.98726.93
سبيكة ذهب 10 جرام2,919.07778.42
سبيكة ذهب 20 جرام5,798.381,546.24
سبيكة ذهب أوقية8,625.102,300.03
سبيكة ذهب نصف أونصة4,517.571,204.68
سبيكة ذهب أونصة8,990.982,397.59
سبيكة ذهب 50 جرام14,396.573,839.09
سبيكة ذهب 100 جرام28,736.367,663.03
سعر الذهب اليوم في السعودية
سعر الذهب اليوم في السعودية

سعر بيع الذهب المستعمل اليوم في السعودية عيار 21

سجل اليوم الجمعة 4 يونيو 2024 أسعار الذهب المستعمل في السعودية بعد الارتفاع الذي شهده مؤخرا الأسعار الموضحة في الجدول التالي:

عيارسعر بيع المستعمل (ريال سعودي)سعر شراء المستعمل (ريال سعودي)
22255.29304.54
21243.46293.18
18207.97285.38
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معلومات الكاتب
Ragabgomaa

مهندس ميكانيكا، أعمل لدى شركة حكومية، مهتم بالدراسات الإسلامية، وأحب تطوير الذات.

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