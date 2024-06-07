كم سعر الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء عيار 21 بعد الارتفاع الأخير وسعر الذهب المستعمل

أظهرت التقارير الأخيرة أنّ سعر الذهب اليوم في السعودية قد سجل ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، مع تزايد الاستثمار في المعدن الثمين، ويرجع الخبراء هذا الارتفاع في أسعار الذهب إلى عوامل عدة، منها التقلبات في أسواق العملات العالمية والتوترات السياسية الدولية، من المتوقع أن يستمر الإقبال على الذهب كملاذ آمن للمستثمرين خلال الفترة القادمة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع بالمعدن النفيس مجددا.

كم سعر الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء عيار 21

السوق الذهبي في السعودية شهد استقرارا في الأسعار اليوم الجمعة 7 يونيو، حيث سجلت أسعار الذهب الجديدة بعد الارتفاع الأخير كما يلي:

عيار الذهب سعر الجرام (ريال سعودي) سعر الجرام (دولار أمريكي) 24 283.96 75.72 22 260.29 69.41 21 248.46 66.26 18 212.97 56.79 14 165.64 44.17

سعر سبيكة الذهب 100 جرام في السعودية اليوم

سجل اليوم الجمعة 7 يونيو أسعار سبائك الذهب، وجنيه الذهب في السعودية بعد الارتفاع الذي شهدته مؤخرًا استقرار نسبيا، حيث جاءت الأسعار كالتالي:

نوع السبيكة السعر بالريال السعودي السعر بالدولار الأمريكي سبيكة ذهب 1 جرام 312.35 83.29 سبيكة ذهب 2.5 جرام 745.38 198.77 سبيكة ذهب 5 جرام 1,476.57 393.75 جنية ذهب 8 جرام عيار 21 2,385.23 636.06 جنية ذهب 8 جرام عيار 22 2,498.81 666.35 جنية ذهب 8 جرام عيار 24 2,725.98 726.93 سبيكة ذهب 10 جرام 2,919.07 778.42 سبيكة ذهب 20 جرام 5,798.38 1,546.24 سبيكة ذهب أوقية 8,625.10 2,300.03 سبيكة ذهب نصف أونصة 4,517.57 1,204.68 سبيكة ذهب أونصة 8,990.98 2,397.59 سبيكة ذهب 50 جرام 14,396.57 3,839.09 سبيكة ذهب 100 جرام 28,736.36 7,663.03

سعر بيع الذهب المستعمل اليوم في السعودية عيار 21

سجل اليوم الجمعة 4 يونيو 2024 أسعار الذهب المستعمل في السعودية بعد الارتفاع الذي شهده مؤخرا الأسعار الموضحة في الجدول التالي: