“مبرووك ناجح” رابط نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 كافة محافظات العراق

زادت عمليات البحث منذ أيام قليلة عن موعد ظهور نتائج الثالث متوسط الدور الأول في العديد من المحافظات، فضلاً عن أن ذلك جاء عقب الانتهاء من الامتحانات، بالإضافة إلى أن وزارة التربية العراقية تبذل قصارى جهدها في وقتها الحالي لكي يتم الانتهاء من كافة أعمال التصحيح والمراجعة المستمرة في الوقت الحالي، لعرض النتائج بمختلف الكشوفات في أقرب وقت، بعد اعتمادها من قبل وزير التربية.

عرض نتائج الثالث متوسط الدور الأول

وأوضحت وزارة التربية العراقية، أن فتح باب استقبال اعتراضات نتائج الثالث متوسط الدور لجميع الطلبة المتضررين من نتائجهم، سيتم فتحه مباشرة عقب الإعلان عن النتائج، بالإضافة إلى أن الوزارة حريصة بشكل كبير على ضمان حصول الطلاب على درجاتهم وفقًا لأداءهم في الامتحانات، والعمل على التقديم إلى المرحلة الدراسية الجديدة وفقًا لمجموع كل طالب.

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط 2024

ولكي تقوم باستخراج كشوفات نتائج الطلاب لمرحلة الثالث متوسط الدور الأول في العديد من المحافظات العراقية، كما جاء في الخطوات الأتية:-