شوف اسمك.. رابط أسماء المقبولين في نقل النفوس الوجبة الجديدة 2024 عموم محافظات العراق

قامت وزارة الداخلية العراقية، بإطلاق بعض الوجبات التي تشمل المقبولين في نقل النفوس، بعد مراجعة دقيقة لجميع طلبات الراغبين في تغيير بياناتهم ومعلوماتهم الشخصية، بالإضافة إلى أن هذه الخدمة تعد إلكترونية بحيث تُسهل على المواطنين في إنهاء الإجراءات الخاصة بهم دون الذهاب إلى أي مكان، مما يوفر ذلك الوقت والجهد اللازم على كل من يرغب في تعديل بياناته، ويمكنك الإستعلام عن اسماء المقبولين في الوجبة الجديدة، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات اسماء المقبولين في نقل النفوس وجبة جديدة

يمكنك القيام بإستخراج كشوفات المقبولين في نقل النفوس الوجبة الجديدة داخل محافظات العراق، وفقًا للخطوات المتمثلة في الأتي:-

أن يتم التوجه إلى بوابة المواطن الإلكترونية في العراق.

ليتم القيام بتسجيل الدخول إلى الصفحة التالية من البوابة.

مع اختيار الوجبة التي عليها الدور.

القيام بإدخال كافة المعلومات الخاصة بالمواطن المقبول في الخدمة.

الضغط على زر “بحث”.

وفي النهاية سيتم الكشف عن جميع أسماء المقبولين في نقل النفوس الوجبة الجديدة.

ما هي شروط القبول في نقل النفوس 2024؟

أما عن شروط القبول في خدمة نقل النفوس الوجبات الجديدة، التي يتم إطلاقها من قبل وزارة الداخلية، وفقًا لما يلي:-