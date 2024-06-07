رابط الاستعلام عن نتائج الصف الثالث متوسط الدور الأول 2024 موقع نتائجنا results.mlazemna

تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن نتائج الصف الثالث متوسط الدور الأول 2024، التي أعلنت عنها وزارة التربية العراقية بعد أن أنهى الطلاب امتحانات نهاية العام الدراسي 2024، وسط متابعة مشددة من قبل وزارة التعليم العراقي والتي أكدت حرصها على متابعة أعمال التصحيح والمراجعة في جميع الكنترولات على مستوى المحافظات العراقية، وأشارت الوزارة أن نسب النجاح هذا العام للتخطى الـ 80% وهذا مؤشر قوي على نجاح المنظومة التعليمية.

نتائج الصف الثالث متوسط الدور الأول 2024

حالة من القلق والتوتر بدأت تظهر على عدد كبير من الطلاب خلال الآونة الأخيرة، خاصة بعد أن أعلنت وزارة التربية العراقية عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن نتائج الصف الثالث متوسط الدور الأول 2024 تيسيراً على الطلاب واولياء أمورهم وتجنب الذهاب إلى المدارس خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تمر بها البلاد خلال الفترة الأخيرة.

وأكد وزير التعليم العراقي أن الوزارة تابعت أعمال التصحيح والمراجعة للتأكد من ان كل طالب حصل على الدرجات المستحقة دون نقصان أو زيادة،وأشار الوزير خلال تصريح له على إحدى القنوات الفضائية إلى أنه لا صحة للأخبار التي يتم تداولها خلال الساعات الأخيرة بشأن ظهور النتيجة في عدد من المواقع الالكترونية مشيراً إلى أن النتائج سوف تكون متاحة فقط على الموقع الرسمي للوزارة وعلى موقع نتائجانا العراقي.

رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024