اعرف الان بسهولة نتيجه الصف السادس الابتدائي الازهري بالرقم القومي فقط لكل القطاعات 2024

يترقب العديد من طلاب الأزهر بفارغ الصبر موعد اعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري 2024 باستخدام الرقم القومي، والتي سيتم إعلانها خلال الساعات القليلة المقبلة بعد اعتمادها من قبل شيخ الأزهر أو من ينوب عنه وبمجرد اعتمادها، وسيتم تفعيل رابط بوابة الأزهر الشريف ليتسنى لجميع الطلاب الاستعلام عن نتائجهم باستخدام الرقم القومي ورقم الجلوس في الأسطر التالية سنوضح لكم خطوات الاستعلام والإجراءات التي يجب اتباعها.

نتيجه الصف السادس الابتدائي الازهري

قدمت بوابة الأزهر الشريف رابطا للاستعلام عن نتيجه الصف السادس الابتدائي الازهري 2024 باستخدام الرقم القومي، وكذلك نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية سيتم نشر قوائم بأسماء أوائل الطلاب في الشهادة الابتدائية الأزهرية على مستوى القطاعات فور اعتمادها بعد ذلك ستكون نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري متاحة بشكل رسمي للاستعلام عبر بوابة الازهر الشريف.

نتيجة الصف السادس الابتدائي الازهري 2024 بالرقم القومي

الحصول على نتيجه الصف السادس الابتدائي الازهري عبر بوابة الازهر الشريف يتم عبر اتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى موقع بوابة الأزهر الإلكترونية.

اختار أيقونة “نتائج الطلاب”.

حدد “نتيجة امتحانات الصف السادس الابتدائي”.

ثم حدد العام الدراسي 2024.

اختار الفصل الدراسي الثاني.

ثم يسجل اسم المعهد الخاص بالطالب ويحدد اسم المحافظة التي يتبع لها.

بعد ذلك تدخل كافة بيانات الطالب المطلوبة في الخانات المخصصة لها.

وأخيرا اضغط على زر “البحث” وبعد لحظات تظهر أمام المستعلم نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري 2024 باستخدام الرقم القومي مع الدرجات والمجموع الكلي الذي حصل عليه الطالب.

بوابة الأزهر الالكترونية

تماشيا مع عصر التكنولوجيا والتحول الرقمي باتت جميع المؤسسات تتجه نحو استخدام الإنترنت لتقديم خدماتها بشكل إلكتروني مما يسهل على الجميع الحصول على الخدمات أو الاستفسار عنها بسهولة ويسر وتعتبر بوابة الأزهر الإلكترونية من أبرز الخدمات التي يقدمها قطاع الأزهر الشريف، حيث تتيح الاستعلام عن نتائج طلاب الأزهر عبر الإنترنت بالإضافة إلى متابعة آخر المستجدات التعليمية وكل ما يتعلق بالقطاعات الأزهرية على مستوى الجمهورية.