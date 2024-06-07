رابط التقديم في المساعدة المقطوعة 1445 والشروط اللازمة

بدأ عدد كبير من المواطنين في البحث عن رابط التقديم في المساعدة المقطوعة 1445، والتي أعلنت عنها الحكومة السعودية لتوفير المساعدات والمعونات لعدد كبير من الأسر التي لا تمتلك دخل كافي لمواجهة ظروف المعيشة الصعبة ، ويعد برنامج الضمان الإجتماعي من أشهر البرامج التي تنظمها وزارة الموارد البشرية لعدد من محدودي الدخل بالمملكة ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط التقديم والشروط اللازمة ….

شروط التقديم علي المساعدة المقطوعة

وأعلنت وزارة الموارد البشرية بالمملكة عن عدة شروط يجب أن تتوافر في الأشخاص الراغبين في التقديم للحصول على المساعدة المقطوعة وهي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم في المملكة إقامة دائمة.

أن يكون المستفيد متزوج من إمرأة سعودية الجنسية.

ألا يكون للمتقدم أصول أو عقارات وأراضي زراعية.

يجب أن يكون المتقدم حصل على المساعدة المقطوعة قبل عام .

ألا يزيد الدخل الشهري للمستفيد عن 3000 ريال سعودي “للأعزب”.

أما المتزوج لا يزيد دخله عن 8000 ريال سعودي.

رابط التقديم في المساعدة المقطوعة

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التنمية والموارد البشرية.

ثم ادخل رقم السجل المدني في الخانات الموضحة أمامك.

ادخل رمز التحقق الظاهر أمامك.

ثم ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموحة أمامك.

تأكد من صحة البيانات المدخلة.

وارفع الأوراق والمستندات المطلوبة.ط

ثم اضغط على “ارسال الطلب”.

سوف يتم مراجعة طلبك وفي حالة الموافقة سوف يتم الرد برسالة على الهاتف أو البريد الإلكتروني المسجل.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم في المساعدة المقطوعة