حصل 7000 شدة في ثواني .. تنزيل لعبة ببجي PUBG أحدث إصدار ومود رائع هيمتعك في اللعب

لعبة ببجي لعبة المغامرات الأكثر إثارة وتشويقا والتي حافظت على نجاحها على مدار سنوات ولازالت تحقق نسب مبيعات مرتفعة رغم ظهور العديد من الألعاب الالكترونية بعدها وذلك بسبب سعي الشركة المطورة للعبة باستمرار الى تحديث اللعبة وجعلها أكثر جاذبية وواقعية، ومؤخرا تم الإعلان عن تعاون بين لعبة ببجي والنجمة اللبنانية الشهيرة مريام فارس والتي تمتلك جمهور كبير في كافة أنحاء الوطن العربي، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال محتوى ميريام فارس في لعبة ببجي وطريقة تنزيل التحديث الاخير من اللعبة.

محتوى ميريام فارس في لعبة ببجي

في يوم 3 يونيو الجاري تم إطلاق المحتوى الخاص بالفنانة ميريام فارس على لعبة ببجي، وقد تفاجيء محبو لعبة ببجي بهذه الشراكة المفاجئة التي ستجعل اللعبة أكثر إثارة خصوصا مع وجود شخصيات شهيرة بها تزيد من مستوى التفاعل مع الجمهور، وسيتضمن المحتوى الخاص بمريام فارس داخل اللعبة شخصية الفنانة بطريقة أشبه للواقع واستايلها وأزياءها المعروفة بها بالإضافة الى حزمة صوتية ورقصة من رقصاتها الشهير وصندوق مخصص للاعب وهدية متميزة، ومن المتوقع أن يجذب هذا التعاون الملايين من محبي الفنانة حول العالم.

تحديث 3.2 لعبة ببجي

شهدت لعبة ببجي في تحديثها الأخير العديد من التحسينات والإضافات المتميزة منها خرائط جديدة تمكن اللاعب من مواصلة طريقه دون عوائق ووجود آليات فريدة منها مركية تتسم بقدرتها على الامساك بأي شيء بطريقة مغناطيسية، وإدخال تقنيات جديدة ومتطورة، ومن المنتظر أن يتم تحديث اللعبة مرة أخرى قريبا والتعاون مع رسوم متحركة مشهورة وشركة سيارات عالمية مما يجعل اللعبة مشوقة وجذابة أكثر، ولتنزيل التحديث الأخير من لعبة ببجي اتبع الاتي :