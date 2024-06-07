بعد نتيجة الإعدادية.. تنسيق الثانوية العامة 2024 القاهرة والإسكندرية وكل المحافظات

يرغب طلاب الشهادة الإعدادية في الفترة الحالية معرفة تنسيق الثانوية العامة،، وذلك بعد أن تم الحصول على النتيجة، والتي تؤهلهم إلى الالتحاق بمدارس الثانوية العامة أو مدارس التعليم الفني، وقد تم طرح تنسيق جميع المدارس التي سيتم الالتحاق بها، وقد يختلف التنسيق من محافظة إلى محافظة أخرى، وذلك لعدة أسباب من ضمنها نتائج الطلاب، لذا قامت العديد من المديريات التعليمية بالإعلان عن تنسيق الثانوية العامة بها.

تنسيق دخول الثانوية العامة 2024-2025

قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن بعض التفاصيل التي تشير إلى تنسيق الثانوية العامة هذا العام، حيث أكدت إلى أن التنسيق يختلف باختلاف نسبة النجاح التي تمكن الطلاب من تحقيقها داخل كل المحافظات، ولهذا قد تم توضيح أبرز نتائج التنسيق هذا العام في بعض المحافظات من ضمنها التالي:

درجات القبول للالتحاق بمدارس الثانوية العامة داخل محافظة القاهرة هي أعلى من 220 درجة.

يجب على الطالب ألا يقل مجموعه عن 225 درجة في محافظة الإسكندرية، حتى يتمكن من الالتحاق بمدارس الثانوية العامة.

نتائج التنسيق في مدارس الثانوية العامة داخل محافظة الشرقية جاء من 230 درجة.

معدل القبول في مدارس الثانوية العامة داخل محافظة الدقهلية هو من 246 درجة.

بالنسبة لمحافظة البحيرة فإن معدل القبول بها هو من 235 درجة.

معدل الالتحاق بمدارس الثانوية العامة في محافظة المنيا هو من 220 درجة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الصف الأول الثانوي 2025

تم الإعلان عن المستندات والأوراق اللازمة، لكي يتمكن الطلاب من البدء في التسجيل داخل مرحلة الثانوية العامة وتحديدا الصف الأول الثانوي، حيث من الضروري أن تتوفر بعض الأوراق الرسمية ونسخ منها، وتتمثل تلك الأوراق في الآتي: