WhatsApp بخاصية جبارة الان.. حيلة مخفية في واتساب!! مش هتتخيل ايه هي.. اعرفها أول واحد

يرغب العديد من المستخدمين من إرسال رسالة على واتساب دون حفظ الرقم المرسل إليه، فضلاً عن أن البعض يواجه صعوبة في حفظ هذه الأرقام، وخاصة لو في حالة مراسلة أشخاص جديدة كل يوم، لكن مع التطور التكنولوجي والتحديثات التي يتم إدخالها على التطبيق، فهناك بعض الحلول التي تتمكن من خلالها إرسال رسالة على الواتساب لشخص دون أن تقوم بحفظ الرقم، ويكون ذلك وفقًا لبعض الطرق الهامة التي نكشفها لكم في السطور التالية.
طريقة إرسال رسالة دون حفظ الرقم
الطريقة الأولى هي ان تقوم بإرسال رقمة إلى نفسك عبر الواتساب، والعمل على بدء المحادثة السريعة مع الشخص المستقبل، وفقًا للخطوات المتمثلة في الأتي:-
- في الداية يتم فتح نافذة المحادثة الخاصة بالرقم وهي التي تحمل الأسم “أنت”.
- ليتم إدخال رقم الهاتف التي ترغب في مراسلته.
- الضغط بعد ذلك على زر “إرسال”.
- ليتم الضغط على الرقم واختيار الدردشة حينها.
إرسال رسالة إلى عضو في المجموعة
وعن الطريقة الثانية التي تحمل إرسال رسالة نصية إلى شخص ما في المجموعة المنضمين إليها، فلاد تحتاج حينها إلى حفظ الرقم الخاص بالمستخدم، وهي كالأتي:-
- القيام بفتح تطبيق واتساب.
- تحديد المجموعة فيما بعد.
- ليتم الضغط على “اسم المجموعة”.
- بعد ذلك يتم الذهاب إلى أسفل لكي تقوم بعرض الأعضاء.
- الضغط حينها على صورة أو رقم الملف الشخصي.
- الضغط حينها على زر “مراسلة رقم الهاتف”.
- لتظهر موضوع المحادثة الجديدة مع المستخدم على الشاشة، لكي تتمكن من إرسال رسالة نصية إلى المستقبل دون حفظ الرقم.