خطوات تجديد البطاقة الذهبية في الجزائر الجديد 2024 الرابط الرسمي eccp.poste.dz

أطلقت هيئة البريد العامة في الجزائر، البطاقة الذهبية التي تعمل على تلبية كافة الخدمات والمعاملات المالية التي تكون إلكترونيًا، بالإضافة إلى أن البطاقة تُساهم بشكل كبير أداء كافة المهام التي يبحث عنها ملايين المواطنين في ولايات الجزائر، على أن يكون تقديم الطلب عبر التطبيق الخاص بالهيئة، في إطار توفير الوقت والجهد اللازم عند طلب تجديد البطاقة الذهبية في دولة الجزائر.

طريقة تجديد البطاقة الذهبية بالجزائر

وعن الخطوات التي يُرجى القيام بإتباعها لكي يتم تجديد البطاقة الذهبية داخل ولايات الجزائر، وفقًا للأتي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع البريد الرسمي عبر الإنترنت.

بعد ذلك يتم الذهاب إلى خدمات الهيئة.

مع اختيار خدمة “تجديد البطاقة الذهبية”.

على أن يتم إدخال كافة المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم.

تحديد نوع البطاقة التي ترغب في التقديم إليها.

إرفاق كافة المستندات المعنية بطلب القبول في تجديد البطاقة الذهبية.

التأكد من الإجراءات التي تم إدخالها.

ليتم الضغط في النهاية على زر “إرسال الطلب”.

شرط تجديد البطاقة الذهبية بالجزائر

أما عن شروط القيام بإستخراج البطاقة الذهبية في جميع ولايات الجزائر، فهي كالأتي:-