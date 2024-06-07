جبت كام epedu.gov.iq نتائج الثالث متوسط الدور الأول في عموم العراق 2024 موقع وزارة التربية

في الوقت الحالي، يهتم العديد من الطلاب والطالبات بموعد ظهور نتائج الثالث متوسط الدور الأول داخل محافظات العراق، فضلاً عن أن ذلك جاء عقب الإنتهاء من امتحانات هذه المرحلة، بالإضافة إلى أن النتائج تُعلم الطلبة بالدرجات التي تم الحصول عليها، ومعرفة مجهودهم وتحصيلهم الدراسي، كما تُحدد المرحلة التعليمية الجديدة لجميع الطلبة، وفي السطور التالية نكشف لكم في السطور التالية موعد ظهور النتائج المتوقع.

متى تُعلن نتائج الثالث متوسط الدور الأول

وفقًا لتوجيهات وزارة التربية العراقية، فإن الإمتحانات انتهت منذ يومين في العديد من المحافظات، وبدأت بعدها مباشرة قيد أعمال التصحيح والمراجعة التي شملت جميع أوراق الامتحانات، والعمل على رصد الدرجات الخاصة بكل طالب، ليتم المراجعة النهائية والأخيرة، التي تُفيد بحصول جميع الطلبة على ما يستحقونه وفقًا لأداءهم في الامتحانات، وسيتم العمل على فتح باب الاعتراض مباشرة، بعد الإنتهاء من رفع الكشوفات الخاصة بالنتائج.

استعلام نتائج الثالث متوسط الدور الأول

وبمجرد الإنتهاء من تصحيح أوراق الإمتحانات الخاصة بكافة الطلاب في مرحلة الثالث متوسط الدور الأول في العديد من المحافظات العراقية، والتعرف على الدرجات التي تم الحصول عيها، وذلك بإتباع مجموعة من الخطوات التي تتمثل في الأتي:-