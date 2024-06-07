نزلها هسة spa.gov.iq كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وجبة أخيرة 2024 العراق

برنامج الرعاية الاجتماعية في دولة العراق، من أكثر البرامج التي تدعم ملايين المواطنين في مختلف أنحاء المحافظات، بما تُساهم في تلبية احتياجات جميع المواطنين، إضافة إلى أن الوجبة السابعة من الرعاية تأخرت بشكل كبير عن باقي الوجبات التي تم إصدارها بشكل رسمي في مواعدها الرسمية، هذا مع العلم أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، تبذل قصارى جهدها في إطار إعلان هذه الوجبة في أقرب وقت حتى يتعرف عليها الجميع.

إعلان المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024

وقامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بتحديد مجموعة من الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية، والحصول على الدعم المقدم، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى منصة مظلتي الرسمية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

على أن يتم تسجيل الدخول إلى صفحة الخدمات.

ليتم اختيار الوجبة التي عليها الدور.

مع تحديد المحافظة المقيم بها الشخص المستفيد.

القيام بإدخال كافة المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم.

الضغط مباشرة على أيقونة “بحث”.

وعندها يتم تنزيل أسماء المشمولين بالرعاية في العراق.

شروط القبول في الرعاية الاجتماعية في العراق

وعن الشروط الواجب توافرها في كافة المتقدمين الجدد الراغبين بالحصول على دعم الرعاية الاجتماعية بجميع المحافظات العراقية،كما يلي:-