“من هنا مباشرة”.. رابط وخطوات نتائج الثالث المتوسط بالعراق 2024 الدور الأول بالإسم والرقم الامتحاني

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن الجدول الزمني لاستخراج نتائج امتحانات الصف الثالث المتوسط للدور الأول لعام 2024، حيث ينتظر الإعلان عن النتائج النهائية لجميع الطلاب بمجرد انتهاء فترة الامتحانات واستكمال عمليات التصحيح والمراجعة وتوثيق الدرجات بعناية ودقة ومصداقية، وقد أصبح بإمكان الطلاب الاطلاع على نتائجهم بسهولة ويسر عن طريق الموقع الإلكتروني نتائجنا أو عبر الموقع الرسمي للوزارة.

استخراج نتائج الثالث المتوسط 2024

لتكون على اطلاع دائم بأخر المستجدات والمعلومات الهامة حول موعد الإعلان عن نتائج الثالث المتوسط وكيفية الحصول عليها، إليكم الأن الخطوات اللازمة للاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط 2024 الدور الأول وهي كما يلي:

في بداية الأمر لابد أن تقوم بزيارة (موقع نتائجنا)، أو (موقع وزارة التربية والتعليم في العراق)، الإلكتروني الرسمي.

ثم بعد تسجيل الدخول عليك أن تنقر على أيقونة نتائج الامتحانات ثم اختر نتائج (الصف الثالث المتوسط).

ثم ادخل رقم الجلوس أو رقم الامتحان الخاص بالطالب في الحقول المخصصة لذلك.

وبعد ذلك اضغط على رمز الاستعلام أو عرض النتائج لمشاهدة نتيجتك.

وبمجرد الضغط على زر الإستعلام ستعرض تفاصيل النتائج بالكامل، بما في ذلك الدرجات لكل مادة دراسية.

نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024

نحن ندرك تماما القلق والتوتر الذي يسيطر على الطلاب وأولياء الأمور خلال فترة انتظار النتائج، ولذلك نحرص على تقديم الدعم والمعلومات اللازمة لتخفيف هذا القلق والتوتر، تجدر الإشارة إلى أنه يمكن الاطلاع على نتائج الصف الثالث المتوسط لعام 2024 بالعراق بسهولة من خلال الدخول إلى موقع نتائجنا أو الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية، وذلك لأن يوفر هذان الموقعان وصول سريع وأمن إلى نتائج الامتحانات، مما يسهل جدا على الطلاب وأولياء الأمور معرفة النتائج فور صدورها.