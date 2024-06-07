“استفسر من هنا”.. رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج أهلية الضمان المطور 1445 وأبرز شروط الاستحقاق

أصبح بإمكان أي مواطن الأن معرفة نتائج أهلية الضمان المطور إلكترونيا عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تنشر الوزارة هذه النتائج قبل إصدار الدفعات المالية مما يتيح للمواطنين معرفة استحقاقاتهم للدعم وتقديم اعتراضات إذا لزم الأمر عبر تقديم المستندات اللازمة لإثبات أهليتهم، ويتم تقديم هذه الاعتراضات إلكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة دون التوجه لأي مقر.

خطوات الاستعلام عن نتائج أهلية الضمان المطور برقم الهوية 1445

يتم صرف مستحقات الضمان الاجتماعي المطور كل شهر في اليوم الأول من الشهر، مع العلم أنه قد يطرأ تأجيل للصرف يوما أو اثنين إذا صادف يوم الصرف عطلة رسمية، ويمكن الاستعلام عن نتائج الأهلية عبر اتباع الخطوات كما على النحو الأتي:

التسجيل عبر موقع وزارة الموارد البشرية.

تسجيل الدخول وإدخال البيانات المطلوبة.

اختر رمز الخدمات الإلكترونية وانقر على الخيار الخاص بالاستعلام.

ستظهر صفحة تشتمل على وضع الاستحقاق، مبلغ المستحقات، وتاريخ الدفع.

خطوات الاعتراض على نتائج الأهلية

توفر وزارة الموارد البشرية فرصة لتقديم طلب اعتراض من خلال منصة النفاذ الوطني، ولتحقيق ذلك يمكن القيام بالإجراءات الأتية:

تسجيل الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الضغط على خيار (برامج الدعم الخاصة بي)، المخصصة للمرشح.

اختر (برنامج الضمان المطور)، من قائمة البرامج المتوفرة.

الضغط على رمز (حالة الأهلية والاستحقاق).

ستتم عرض جميع تفاصيل دورة الأهلية.

تقوم بتقديم الاعتراض مصحوبا بكافة المستندات المطلوبة وذلك تبعا للإجراءات المطلوبة.

الضغط على رمز (إرسال الاعتراض).

شروط التسجيل فى الضمان المطور

أعلنت الوزارة المعنية بشؤون الموارد البشرية والتطوير الاجتماعي المسؤولة عن تحويل مبالغ الدعم الاجتماعي للمستحقين، عن إطلاقها لنظام يسمح بالاستفسار عن مدى استحقاق الأفراد للضمان الاجتماعي مع وجوب الالتزام بمجموعة من المعايير المحددة للموافقة، وجاءت كما يلي: