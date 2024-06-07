عاجل الان.. حكومة العراق تبدأ في توزيع 400 مليار دينار فوري لهذه الفئة من المواطنين.. سار لجميع العراقيين!

قامت الحكومة العراقية، متمثلة في وزارة الزراعة بتوزيع تعويض المزارعين لجميع المتضررين من سيول عام 2019 التي نشأت في العراق، وذلك يوم الأحد الماضي الموافق 2 يونيو 2024، بحيث يحصل عليها جميع المزارعين والعاملين في قطاع الزراعة، لتؤكد الوزارة بأن قيمة التعويضات الإجمالية بلغت 400 مليار دينار عراقي، بما يضمن هذا المبلغ كافة التعويضات الخاصة بالأراضي الزراعية وكذلك المحاصيل.

صرف تعويضات المزارعين في العراق 2024

وأوضحت وزارة الزراعة في العراق، أن التوزيع الخاص بتعويض المزارعين بدأ يوم الأحد الماضي الموافق 2 يونيو 2024، حتى أن المزارعين الذين قاموا بتقديم طلبات تعويض بسبب سيول عام 2019، يمكنهم في الوقت الحالي مراجعة حساباتهم البنكية، للتأكد من تنزيل قيمة التعويض الذي يختلف من مزارع إلى أخر، هذا مع العلم أن الحكومة العراقية حريصة على تفعيل كافة الخدمات التي يبحث عنها الكثير من المواطنين في جميع القطاعات المختلفة داخل الدولة.

سبب ضرر الأراضي الزراعية في العراق وصرف التعويضات

يذكر أن سيول عام 2019، عملت على ضرر كبير في تسبب في خسائر زراعية مهولة للغاية، ما بين هدر العديد من المحاصيل الزراعية، ووفاة الكثير من الحيوانات، وضرر الأراضي التي تسبب في ذلك من قبل السيول، لتقوم حكومة العراق متمثلة في وزارة الزراعة بإطلاق مبادرة التعويضات للحصول على كافة المستحقات المالية التي تضمن حقوق المزارعين المتضررين من كل هذه الأضرار داخل دولة العراق.