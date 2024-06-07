“لينك aadl.com.dz” تسجيل سكنات عدل 3 بالجزائر 2024 والشروط المطلوبة

كشفت وزارة الإسكان والعمران في الجزائر، عن إمكانية التسجيل في سكنات عدل 3 أمام جميع المواطنين بالولايات الجزائرية، في سبيل توفير وحدات سكنية ملائمة بأسعار مخفضة أمام كافة المتقدمين في دولة الجزائر، ويتم العمل على طرحها من وقت إلى أخر وفقًا لما تُعلن عنه الوزارة، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

طريقة التسجيل في سكنات عدل 3

أما عن خطوات القيام بالتسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر، والحصول على الوحدات السكنية الملائمة، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع سكنات عدل.

القيام بتسجيل الدخول إلى خدمات سكنات.

ليتم العمل على اختيار رقم الوحدة التي ترغب في التقديم إليها.

مع إدخال كافة المعلومات الخاصة بالمواطن.

تسجيل رقم البطاقة الوطنية وكذلك تدوين عنوان الإقامة.

إرفاق المستندات المعنية بطلب القبول في سكنات عدل.

التأكد من البيانات والوثائق التي تم إدخالها.

ليتم الضغط في النهاية على زر “تأكيد”.

ما هي شروط التقديم في سكنات عدل 3؟

وعن الشروط الواجب توافرها في التقديم إلى سكنات عدل 3 والحصول على الوحدات السكنية الملائمة، كما يأتي:-