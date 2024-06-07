“لينك aadl.com.dz” تسجيل سكنات عدل 3 بالجزائر 2024 والشروط المطلوبة

كشفت وزارة الإسكان والعمران في الجزائر، عن إمكانية التسجيل في سكنات عدل 3 أمام جميع المواطنين بالولايات الجزائرية، في سبيل توفير وحدات سكنية ملائمة بأسعار مخفضة أمام كافة المتقدمين في دولة الجزائر، ويتم العمل على طرحها من وقت إلى أخر وفقًا لما تُعلن عنه الوزارة، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.
طريقة التسجيل في سكنات عدل 3
أما عن خطوات القيام بالتسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر، والحصول على الوحدات السكنية الملائمة، وفقًا لما يلي:-
- أن يتم الذهاب إلى موقع سكنات عدل.
- القيام بتسجيل الدخول إلى خدمات سكنات.
- ليتم العمل على اختيار رقم الوحدة التي ترغب في التقديم إليها.
- مع إدخال كافة المعلومات الخاصة بالمواطن.
- تسجيل رقم البطاقة الوطنية وكذلك تدوين عنوان الإقامة.
- إرفاق المستندات المعنية بطلب القبول في سكنات عدل.
- التأكد من البيانات والوثائق التي تم إدخالها.
- ليتم الضغط في النهاية على زر “تأكيد”.
ما هي شروط التقديم في سكنات عدل 3؟
وعن الشروط الواجب توافرها في التقديم إلى سكنات عدل 3 والحصول على الوحدات السكنية الملائمة، كما يأتي:-
- أن لا يقل عمر الشخص المتقدم عن 18 عامًا.
- كما يجب وأن لا يتجاوز عمر الشخص عن 70 عامًا.
- حصول الشخص المتقدم على الجنسية الجزائرية.
- كما يجب وأن يصل دخل المتقدم الشهري إلى 24 ألف دينار جزائري.
- عدم إمتلاكه لأي وحدات سكنية أو عقارات تمنعه من التقديم في سكنات عدل.
- الإلتزام بإرفاق جميع المستندات بطريقة واضحة وصحيحة.