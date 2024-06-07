“وزارة المالية المصرية توضح”.. موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024 مع ذكر جدول الرواتب في الزيادة الجديدة

أعلنت وزارة المالية رسميا عن تقديم موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024 لجميع الموظفين والعاملين في الجهاز الإداري للدولة بمختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات التابعة للدولة، وذلك بمناسبة انتهاء السنة المالية 2023/2024 وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، لتخفيف الأعباء على المواطنين وللمساعدة في قضاء احتياجاتهم لمتطلبات الحياه في ظل هذه الظروف الإقتصادية.

تقديم موعد صرف رواتب شهر يونيو 2024 بشكل رسمي

بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك الذي يصادف يوم الأحد 16 يونيو 2024 حسب الحسابات الفلكية، وبسبب انتهاء السنة المالية 2023/2024 في مصر، أعلنت وزارة المالية من خلال منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، أن صرف مرتبات شهر يونيو 2024 سوف يكون متاح اعتبارا من بداية الشهر، كما أشارت الوزارة إلى أن صرف المرتبات سيتم بالزيادة الجديدة التي تم تحديدها من قبل رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى ستة ألاف جنيه مصري.

جدول رواتب شهر يونيو 2024 مع الزيادة الجديدة

تم الإفصاح عن الجدول الموضح لرواتب شهر يونيو للعام الجاري موضحا قيمة الزيادة الجديدة التي تم إقرارها في شهر مارس الماضي وفقاً للخطط الاجتماعية لتخفيف العبء عن المواطنين، وجاء جدول الرواتب لشهر يونيو على النحو الموضح أدناه: